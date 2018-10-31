В ГУР рассказали, сколько получают кадровые российские военные и наемники на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, оккупантами скрывается информация о значительной разнице в денежном обеспечении российских кадровых военнослужащих и призванных из числа местного населения: "В частности, полковник ВС РФ (в должности командира батальона и выше) получает 124 тыс. рос. руб. ежемесячно, которые начисляются ему на карточный счет на территории РФ; гражданин РФ (не военнослужащий, наемник) - 25 тыс. рос. руб. и ежедневно 500 рос. руб. за пребывание на передовой. Показательно, что на равнозначной должности местный житель получает 15 тыс. рос. руб., а за пребывание на передовой - 200 рос. руб. ежедневно".

"В связи с исключительно материальной мотивированностью указанных лиц в подразделениях оккупационных войск стремительно растет количество дезертиров и тех, кто желает освободиться от военной службы", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, российское оккупационное командование принимает меры для повышения количественных показателей призыва населения временно оккупированных территорий на военную службу.

"Особое внимание уделяется призыву на контрактную службу, которую оккупанты усиленно рекламируют с использованием теле- радио- и печатной пропаганды. В то же время, ходят слухи о принудительном призыве на два года, в т.ч. лиц, ранее проходивших военную службу, без подписания контракта и возможности получения более высокого уровня денежного обеспечения", - добавили в ГУР.