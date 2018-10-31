Протест на Харьковском шоссе в Киеве: в ДТЭК говорят, что свет включат только после уплаты части долга

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" готово восстановить электроснабжение двух домов на Харьковском шоссе в Киеве сразу после уплаты части долга и подписания графика погашения оставшейся части. Об этом "Украинской правде" сообщил директор по продажам "ДТЭК "Киевские электросети" Виктор Мельников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мельникова, такое предварительное решение было принято в результате переговоров, которые длились с 9 утра с представителями балансодержателя домов ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".

"Есть предварительные договоренности: часть долга в сумме около 250 тысяч гривен они платят сегодня, остальные – около 2,7 миллиона (2 миллиона по состоянию на конец сентября и 1 миллион гривен долга за октябрь – ред.) – они погашают до 1 июля 2019 года. Но не 31 июня, а частями в течение года", - сказал Мельников.

Он добавил, что сейчас эти устные договоренности оформляются документально.

"Если мы сегодня увидим этот первый платеж в 250 тысяч и если ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" подписывает график погашения долга, то мы сразу готовы возобновить электроснабжение домов", - заявил Мельников.

На уточняющий вопрос, сколько нужно времени на восстановление электроснабжения, представитель компании отметил, что нужно около 1 часа.

Напомним, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов.