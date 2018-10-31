Вместо "агента ФСБ" районом Харькова руководит подозреваемая в фальсификации деклараций Цибульник

Как передает Depo.Харьков, соответствующая видеозапись, где Цибульник читает якобы распоряжение Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса о своем назначении, вчера, 30 октября, обнародовали в "Фейсбук", сообщает 24tv.ua.

"С целью обеспечения выполнения основных задач и реализации функций местного самоуправления на территории Холодногорского района города Харьков, учитывая территориальное расположение Холодногорского и Новобаварского районов, руководствуясь статьями 42, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении", на время отсутствия на работе главы администрации Холодногорского района Харьковского городского совета координацию работы администрации района временно возложить на главу администрации Новобаварской районной администрации Харьковского городского совета. Это распоряжение Харьковского городского председателя", - сказала Цибульник.

Соответствующее распоряжение Кернеса на сайте Харьковского горсовета не опубликовано. Кроме этого, обнаружить документ в Едином городском реестре актов также не удалось.

Пресс-служба Харьковского горсовета на это время также не предоставила никаких комментариев по этому поводу.



Справка Depo.Харьков. 29 марта 2018 года правоохранители по санкции суда провели обыск в кабинете председателя Новобаварской районной администрации города Харькова Татьяны Цибульник. Обыск проводился в рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В кабинете Цибульник, в том числе, были обнаружены материалы, свидетельствующие о подготовке социсследования в пользу харьковской власти.

Следователи прокуратуры, 21 июня, сообщили Цибульник о подозрении по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования другого производства.

Сейчас Цибульник имеет меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

3 октября 2018 года стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала деятельность председателя Холодногорского районной администрации Максима Мусеева, который во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированного Крыма был завербован ФСБ России. Кроме того, задокументирован факт наличия у харьковского чиновника двойного гражданства.

Мусееву сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Его объявили в розыск. Мусеев отстранен от должности председателя Холодногорской райадминистрации Харькова.











