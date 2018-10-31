Перекрытое протестующими движение автобусов по Харьковскому шоссе в Киеве восстановлено, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 по своим схемам", - сказано в сообщении.

Напомним, что маршруты изменили работу из-за перекрытия движения автотранспорта митингующими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста в Киеве: заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, на место направлена полиция, - КГГА. СПИСОК

Как сообщалось, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов и свет будет включен только после частичной уплаты.