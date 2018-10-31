Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 – в части выполнения контрактов", - написал глава государства в "Фейсбук".
Порошенко отметил, что наибольшего прогресса Украина добилась в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" – плюс 70 ступенек, "защите инвесторов" – плюс 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире.
"Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше", - добавил Порошенко.