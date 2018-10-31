Домушники-иностранцы разбили 10 автомобилей и травмировали двух полицейских, пытаясь избежать задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила информация о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Уже ночью 28 октября оперативники вместе с работниками следственного управления и патрульной полиции задержали четырех иностранцев после попытки ограбить очередное помещение в Деснянском районе Киева.

"Подозреваемые пытались выехать со двора дома, когда для их задержания оперативники заблокировали транспортное средство. В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались скрыться, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух работников полиции, получивших ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.











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По его словам, все задержанные - граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один - неоднократно судим за совершение квартирных краж.

Во время следственных действий, в частности проведения обысков по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлен после экспертизы. Кроме того, в помещениях изъяты отмычки и ключи, которые могли использоваться во время совершения преступлений.

"Среди изъятого - ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Наверняка, эти вещи были похищены из квартир киевлян... На это время доказана их причастность к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях, и одному квартирному ограблению в столице", - отметил Крищенко.

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По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 Уголовного кодекса Украины) и по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Злоумышленникам угрожает до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.