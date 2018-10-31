Критически важно утвердить Госбюджет-2019 до 1 декабря, - Гройсман

"Нам необходима стабильность – стабильный и устойчивый рост. Я хочу подчеркнуть, что критически важным элементом этой стабильности является утверждение парламентом госбюджета до 1 декабря", - сказал он во время заседания очередного Кабинета министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер при этом отметил, что госбюджет должен быть сбалансирован - чтобы расходы соответствовали доходам.
"Ведь любые отклонения в расходах от доходов – это новый кризис, тогда как мы должны говорить о стабильном росте", - сказал В.Гройсман.