Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
31.10.18 16:36

С 2014 года на Донбассе отсутствуют изменения ситуации с безопасностью, - Хуг

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг констатирует отсутствие значительных изменений ситуации с безопасностью на Донбассе с сентября 2014 года, когда стороны впервые договорились о прекращении огня.

хуг

Об этом он сказал в ходе своего последнего брифинга в качестве замглавы миссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Как любой, кто работает в ОБСЕ, я должен покинуть свою должность после 10 лет службы в организации. На протяжении около 4 лет я тут почти каждую неделю давал короткие отчеты о ситуации на Донбассе. Поверьте, меня совсем не удовлетворяет то, что я скажу, - мало что изменилось за это время. Спустя 4 года после договоренности о прекращении огня стороны до сих пор нарушают эти договоренности",- сказал он.

По словам Хуга, он покидает должность "со смешанными чувствами", "с чувством тревоги и грусти", поскольку вопреки усилиям миссии стороны до сих пор не соблюдают режим прекращения огня.

Британец Марк Этерингтон заменит Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) с 1 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым замглавы миссии ОБСЕ в Украине вместо Хуга станет Этерингтон

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100