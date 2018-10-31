С 2014 года на Донбассе отсутствуют изменения ситуации с безопасностью, - Хуг

Об этом он сказал в ходе своего последнего брифинга в качестве замглавы миссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Как любой, кто работает в ОБСЕ, я должен покинуть свою должность после 10 лет службы в организации. На протяжении около 4 лет я тут почти каждую неделю давал короткие отчеты о ситуации на Донбассе. Поверьте, меня совсем не удовлетворяет то, что я скажу, - мало что изменилось за это время. Спустя 4 года после договоренности о прекращении огня стороны до сих пор нарушают эти договоренности",- сказал он.

По словам Хуга, он покидает должность "со смешанными чувствами", "с чувством тревоги и грусти", поскольку вопреки усилиям миссии стороны до сих пор не соблюдают режим прекращения огня.

Британец Марк Этерингтон заменит Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) с 1 ноября.

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