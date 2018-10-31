В районе оккупированной Горловки с востока зафиксировано продвижение сил: расстояние между сторонами сократилось, - Хуг

"На прошлой неделе мы увидели признаки продвижения вперед в еще двух местах. Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия выявили возле Ставков и Горловки новые системы траншей, которые тянуться далее на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которая в одном месте сократилась почти на 1 километр", - заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти последние продвижения подобны тем, которые происходили в Желобке, Водяном и Южном ранее в этом году. И совсем недавно – в Золотом", - добавил он.

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По словам А.Хуга, на прошлой неделе СММ зафиксировала 26 единиц крупнокалиберного вооружения в местах, откуда стороны обязались отвести такое оружие.

Он отметил, что нарушения удалось выявить вопреки тому, что наблюдателям 21 раз отказывали в доступе к интересующим их местам, из них 19 случаев недопуска были на неподконтрольных территориях.

По словам заместителя главы миссии, 16 единиц запрещенного вооружения выявили в подконтрольных правительству районах, 10 – в неконтролируемых.

Он также отметил, что в нынешнем году СММ зафиксировала свыше 3 тыс. единиц запрещенного оружия, размещенного с нарушением согласованных линий отведения вооружения.

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"После того, как стороны уже 14-й раз подтвердили свою преданность прекращению огня, СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 8300 нарушений этого самого режима прекращения огня", - заявил также А.Хуг