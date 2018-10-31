В Киеве 1 ноября возможны ограничения движения в связи с приездом Меркель, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00.
"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.
Так, движение может быть ограничено на:
- проспекте Бажана;
- Набережном шоссе;
- Парковой дороге;
- Владимирском спуске;
- Европейской площади;
- ул. Грушевского;
- ул. Шелковичной;
- ул. Институтской;
- ул. Крещатик;
- ул. Михайловской;
- ул. Владимирской;
- ул. Большой Житомирской.
Как известно, Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. В рамках визита в Киев Меркель, в частности, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.