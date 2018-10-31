Беларусь может обеспечить мир в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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Лукашенко призвал активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением минских соглашений.

"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведения выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", – сказал президент Беларуси.

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"Будем откровенны, – продолжил Лукашенко, – решение конфликта на Донбассе, при желании, мог бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы".

Лукашенко также поддержал идею введения на Донбасс миротворцев.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение ", – отметил президент Беларуси.

Напомним, в Минске 31 октября и 1 ноября впервые в Восточной Европе проходит выездная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

В ней участвует многочисленная делегация экспертов и политиков из Украины.

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Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные международные проблемы. Заседании конференции традиционно проводятся ежегодно в феврале в столице Баварии. Менее масштабные заседания проводятся осенью в других странах мира.

В основном списке участников минской встречи фигурирует 90 человек. Среди них три президента – Армении, Беларуси и Косово, два премьер-министра, из Молдовы и Сербии, четыре министра иностранных дел – Македонии, Монголии, Польши, Словакии. Как утверждает белорусская служба Радио Свобода, была информация о приезде в Минск и президента Украины Петра Порошенко, но она пока не подтверждена официально.

В официальном списке анонсов событий на сайте президента Украины новые посещение Минска не значатся.

Украину представляют бывший вице-премьер Григорий Немыря, председатель партии "Основа" Андрей Николаенко, политик и бизнесмен Сергей Тарута, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.