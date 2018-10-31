Мы выплачиваем $54 млрд долгов нынешних "правдоборцев", а они готовят "тайфун оскаженілого популізму", - Порошенко о сотрудничестве с МВФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Текущее состояние экономики уже позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам.

54 млрд долларов - общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью.

Обязательства выровнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Неудивительно, что оппозиция это не празднует. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Кан, а кто в то время был премьер-министром - "шерше ля фам".

На нас надвигается тайфун взбешенного популизма. А если мы с вами совместными усилиями не остановим наступление популистов и допустим популистов к власти, все испытания, которые люди пережили в последние годы, окажутся напрасными".

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