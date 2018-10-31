Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
31.10.18 17:26

Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп-2".

Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Порошенко, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса.

В тексте сообщения отмечается: "В присутствии представителей бизнеса подписал Закон Украины под условным названием "Маски-шоу стоп-2", который облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса должны нести персональную ответственность - в том числе и материальную.

Также подписал еще два важных закона - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".

Также читайте: Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business, на этом не остановимся, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100