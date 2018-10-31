Пожар в детском лагере "Виктория": при реконструкции зданий украли 1,7 млн гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд продлил на 2 месяца арест директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

"Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, руководителю фирмы сотрудники прокуратуры вручили ходатайство об изменении меры пресечения - с домашнего ареста на содержание под стражей.

В сообщении сказано, что директор строительной фирмы также подозревается в хищении 400 тыс. бюджетных средств, полученных от городского совета, путем служебного подлога строительной документации.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.