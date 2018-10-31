"Суд" в оккупированном Крыму арестовал крымского татарина Гафарова

Так называемый Киевский районный "суд" в оккупированном Симферополе 31 октября арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова. Российские силовики заявили, что подозревают его в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организацию "Крымская солидарность".

Судебное заседание проходило в открытом режиме. Гафаров во время заседания заявил, что не совершал преступления, которое ему инкриминируют.

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Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста, мотивируя это тем, что Гафаров якобы может скрываться от "следствия".

Адвокат взамен просил о домашнем аресте и заявил, что ходатайство прокурора основывается на предположениях.

"Суд" арестовал Гафарова до 25 декабря.

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности провели ночью 30 октября обыск в доме крымских татар в селе Жемчужина Крыма Кировского района. После обысков задержали Дилявера Гафарова.

Оккупационные власти заявили, что подозревает его в совершении преступления по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государства с целью, противоречащие интересам Российской Федерации".

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