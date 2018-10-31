Генеральная ассамблея ООН в ноябре примет новую резолюцию по оккупированному Крыму, - Джепарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Прямой"

Она рассматривает заседание ООН как серьезную площадку, где Украина может доказывать правду о захватническом поведении России.

Джапарова надеется, что 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН примет обновленную резолюцию о Крыме.

"Она несколько дополнена. Ее цель привлечь внимание к правонарушениям в Крыму, к милитаризации в Крыму, и блокировки Азова. Международное сообщество имеет этот факт знать и реагировать на это", - отметила она.

Джапарова добавила, что по ее мнению, после этого будет отдельная резолюция и по милитаризации Крыма.

"И фактически это часть большой рамки, которую определил президент, борьбы за Крым, международное политически дипломатическое давление на Российскую Федерацию", - подчеркнула она.

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