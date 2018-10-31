Протест на Харьковском шоссе в Киеве завершился, в квартиры возобновили подачу электричества

Жители домов на Харьковском шоссе в Киеве, которые перекрывали улицу в знак протеста против отключения света, разошлись. Во всех квартирах включили электричество, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Журналистам об этом рассказал участница протестов Ольга Мозговая.

Компания ДТЭК "Киевские электросети" обещала вернуть свет при условии уплаты этими домами части долга в размере 250 000 гривен. По словам Мозговой, на счету ОСМД были резервные средства – те, которые жители собирали для оплаты отопления. Именно с этих счетов сегодня оплатили сумму, которую затребовала компания.

Представители ОСМД домов на Харьковском шоссе провели переговоры с ДТЭК и заключили договор о реструктуризации долга. Теперь каждый месяч в этих многоэтажках будут проводить расчеты и определять вклад каждого дома в долги.

По словам Мозговой, на практике требования протестующих выполнили: в дома вернули свет. Но в целом проблема задолженности осталась нерешенной.

"Все осталось в подвешенном состоянии. Фактически на нас хотят повесить долг еще застройщика", – сказала активистка.

В "Киевских электросетях" отметили, что на октябрь 2018 речь идет почти о 3 миллионах гривен долга трех домов, и компания хочет, чтобы эту сумму погасили до июля 2019 года.

Напомним, вечером 30 октября жильцы одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу. Они требовали возобновить поставки электроэнергии, отключенной в 11 утра того же дня. Без света остались около 2 тысяч человек. 31 октября киевляне продолжили перекрывать шоссе. Двое представителей протестующих отправились на переговоры в компанию-поставщика ДТЭК.

Проблемы с поставками электроэнергии и воды в дома в этом районе возникают не впервые. Многоэтажка, в которой не было электроэнергии, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому.





