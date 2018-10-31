Сегодня днем на Донбассе ранены два украинских воина, враг нарушал режим прекращения огня 13 раз, - пресс-центр ОС

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая огневая активность противника зафиксирована вблизи Водяного на Приазовье и Золотого, что на Луганщине. У последнего, кроме вышеперечисленного арсенала, оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Уточняется, что два раза из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли оборонительные позиции войск ОС у Новоселовки Второй. Также вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединское. Командиры обороняющихся подразделений "принимали решительные меры по подавлению вражеского огня".

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - отмечается в сводке.

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Напомним, 30 октября враг за сутки осуществил 21 обстрел, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов.