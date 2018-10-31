"Шерше ля фам", - Порошенко напомнил, кто взял обязательства о повышении тарифов на газ

"Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние и внешние цены на газ - цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда, например, председатель нынешнего правительства Владимир Гройсман еще был мэром Винницы и занимался трамваями и ЖЭКами, но точно не газом", - сказал Глава государства во время встречи с представителями украинского и международного бизнеса в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Соответствующий Меморандум с Международным валютным фондом помните когда был подписан? 31 октября, именно в этот день, только в 2008 году. Ровно десять лет назад. День в день. Неудивительно, что оппозиция не празднует эту "торжественную" дату. Международный валютный фонд возглавлял тогда Доминик Стросс-Кан. А кто в то время был премьер-министром я называть не буду. На французском это звучит как "шерше ля фам", - добавил Президент.

Также читайте: Мы выплачиваем $54 млрд долгов нынешних "правдоборцев", а они готовят "тайфун оскаженілого популізму", - Порошенко о сотрудничестве с МВФ

Он также напомнил, что эти обязательства были взяты для получения поддержки от МВФ в больших суммах. "54 миллиарда долларов. Вот общее долговое наследие, которое "нагуляли" сегодняшние "правдоборцев в 2007-2013 годах, когда были властью", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Но кто бы ни был - подобные обязательства носят совершенно не персональный характер, носят международно-правовой характер. Государство взяло обязательства - выполняйте. Хотя брали одни, а выполнять должны другие", - отметил Глава государства.

Именно поэтому Правительство сейчас, действуя в пределах своей компетенции и ответственности, приняло решение о повышении тарифов, "для того, чтобы продолжить сотрудничество с Фондом (МВФ)", констатировал Петр Порошенко.

Также читайте: Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2"