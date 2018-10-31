Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
31.10.18 18:49

Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз

Поддержка миром территориальной целостности Украины и непризнание фейковых выборов на оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей является серьезным поражением для РФ.

фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила народный депутат от фракции БПП, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Для России это поражение, это достаточно громкое поражение потому, что впервые она начинает занимать место как изгой в международном сообществе. Соответственно все ее действия, а также последствия этих действий уже тщательно оцениваются международным сообществом и им предоставляется адекватная оценка", - подчеркнула она в комментарии.

Также читайте: Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100