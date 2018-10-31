Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила народный депутат от фракции БПП, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Для России это поражение, это достаточно громкое поражение потому, что впервые она начинает занимать место как изгой в международном сообществе. Соответственно все ее действия, а также последствия этих действий уже тщательно оцениваются международным сообществом и им предоставляется адекватная оценка", - подчеркнула она в комментарии.

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Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".