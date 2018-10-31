Дело о растрате против мэра Ужгорода Андриива начнут слушать 4 декабря, - суд

Подготовительное судебное заседание по данному уголовному производству назначено на 11 часов 4 декабря 2018 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение дела будет проходить в составе трех профессиональных судей, поскольку лицо обвиняется в совершении преступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на более десяти лет", - уточняют в пресс-службе.

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Напомним, прокуратура Закарпатской области обвиняет Богдана Андриива в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате противоправных действий городского головы Ужгорода из местного бюджета незаконно в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы, перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века", известный как "Совиное гнездо". Чиновнику сообщили о подозрении 29 августа. 6 сентября суд избрал Богдану Андрииву меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в 440 тыс. гривен.

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"Совиное гнездо" - это архитектурный памятник национального значения, датированный 1781 годом. Сооружение принадлежит к служебному типу помещений и является примером построения объектов. Сейчас здесь проводят фестивали вина, конференции, культурные мероприятия.