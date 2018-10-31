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31.10.18 19:04

Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Нардеп от БПП Александр Грановский опубликовал информацию о том, что во время Революции Достоинства глава ГБР Роман Труба объявлял о подозрении общественному активисту Андрею Шевциву.

Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

Грановский подчеркнул: "В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441.  В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен"

Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 01
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 02
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 03
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 04
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 05
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 06
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 07

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