В суде по делу Насирова зачитали еще 20 страниц обвинения, - адвокат Лысак

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Насирова Александр Лысак, пишет Цензор.НЕТ .

"Сегодня зачитали страниц 20 обвинительного акта. Следующее заседание у нас на 20 ноября", - сказал Лысак.

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Напомним, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия.

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.