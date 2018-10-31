Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил источник в военной прокуратуре и подтвердили сослуживцы воина.





"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", — говорит собеседник издания в прокуратуре.

"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", — добавляют военнослужащие бригады.

Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона – одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

По информации "Думской", родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

К слову, в 2014 году, когда уже вовсю бушевала война на востоке, этот Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

Прощание с Ярославом Гаврилюком прошло сегодня в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, а земле его предали на Новогородском (Таировском) кладбище.

Как выяснила "Думская", Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в Одесский облсовет.