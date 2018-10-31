Центр минимизации таможенных платежей, через который было проведено операций на сумму около 120 млн. грн. ликвидирован на Луганщине, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Луганской, Полтавской и Житомирской областей услуги по минимизации уплаты импортного НДС при ввозе на таможенную территорию Украины нитей и пряжи из Китая, Узбекистана и Российской Федерации.

В противоправной схеме использовались подконтрольные фигурантам предприятия, от имени которых по поддельным документам и заниженной таможенной стоимости импортировались заказанные "клиентами" товары текстильной промышленности. Для фальсификации документов использовались клише печатей компаний-нерезидентов, которые производили указанный товар за рубежом. При этом стоимость товаров при таможенном оформлении в Украине была на 20% ниже цены производителя.

В дальнейшем растаможенные по заниженной таможенной стоимости импортируемые ТМЦ транспортировались и реализовывались за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете по адресу заказчиков услуг – предприятий текстильной промышленности и ФЛП, которые не зарегистрированы плательщиками НДС.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в ЦМТП, в течение 2017-2018 годов составил около 120 млн. грн., в результате чего бюджету нанесен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей на 6 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 11 обысков в офисных помещениях ЦМТП и по месту жительства фигурантов, а также в офисных помещениях и на производственных мощностях "клиентов" ЦМТП и в местах, где хранились предметы и документы, которые использовались в незаконной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий изъяты первичные документы, бланки всех категорий предприятий по бестоварной цепи поставок и черновые записи компаний-участников центра, оригиналы бланков и электронное клише предприятий-нерезидентов, чековые книжки, компьютерная техника и флэш-накопители.

Продолжается следствие.



