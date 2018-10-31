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31.10.18 22:54

Председателем Пенсионного фонда назначен экс-госсекретаря Минфина Капинуса вместо Зарудного

Кабинет Министров 31 октября освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил сам Капинус.

Евгений Капинус утвердительно ответил на вопрос о его назначении председателем Пенсионного фонда.

Он занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь текущего года.

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До этого он был замминистра финансов.

Капинус с 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте.

В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

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