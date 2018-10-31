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31.10.18 23:48

Пособие "Архивы КГБ для медиа" презентовали во Львове

В среду, 31 октября, во Львове общественная организация "Центр исследований освободительного движения" презентовала пособие "Архивы КГБ для медиа".

Пособие "Архивы КГБ для медиа" презентовали во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Центр исследований освободительного движения" сообщает в Фейсбуке.

"Умение читать архивы КГБ пригодится медийникам, которые хотят научиться противодействовать пропаганде и дезинформации в инфопространстве. Авторы пособия рассказывают, как работать с документами коммунистических спецслужб и превращать их в историю", - говорится в сообщении.

В ЦИОД отметили, что получить данные из рассекреченных в Украине архивов советской спецслужбы вправе каждый желающий.

"Сегодня любой может обратиться в архив КГБ в Украине и получить доступ. Для этого надо только паспорт. Обращение можно подать и через интернет. Архивы в Украине не имеют права брать плату за сделанные вами самостоятельно копии на телефон или фотоаппарат. Никто из бывших чекистов не может ограничить доступ к информации о себе", - отмечают активисты.

Презентация книги состоялась в музее "Тюрьма на Лонцкого".

Руководство "Архивы КГБ для медиа" можно читать в открытом доступе ПО ССЫЛКЕ

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