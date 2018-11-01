Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Вашадзе назвал "делом чести" возвращение Саакашвили на родину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Новое время" сказал оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе.

"Дело чести, чтобы третий президент Грузии жил у себя на родине. Дело чести, чтобы он на своей родине имел возможность заниматься тем, чем хочет. Если у судебной или правоохранительной системы есть к нему вопросы, они могут и должны эти вопросы задать, а он – на них ответить, как любой гражданин Грузии. А будет ли у него пропуск в политику или не будет – это решать грузинскому народу", – заявил политик, вышедший 28 октября во второй тур президентских выборов.

По его словам, Саакашвили "слишком молод, чтобы враги списывали его со счета".

"То, что он не может приехать к себе на родину, которую он из Богом и людьми забытой географической единицы превратил в современное государство – и с таким запасом прочности, где шесть лет эти проходимцы все грызут и выгрызть не могут ни институции, ни бюджет, ни все прочее... Вернуть Саакашвили – это не моя прихоть, каприз или дружеское расположение к Мише – это запрос гражданина Грузии", – подчеркнул Вашадзе.

Он утверждает, что в случае победы помилует всех политзаключенных.

Первый тур выборов президента Грузии состоялся 28 октября. Во второй тур вышли Саломе Зурабишвили из правящей партии "Грузинская мечта" (38,64%) и Вашадзе (37,73%).

Саакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.

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