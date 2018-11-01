Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
01.11.18 00:23

Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США, превышающий $21 триллион

Президент США в среду заявил, что Америка начнет выплаты по государственному долгу, который от начала президентства Трампа вырос почти 1,7 триллиона долларов и достиг более 21 триллиона.

трамп

Об этом сообщает издание The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских сроков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова президента в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс.

Некоторые обозреватели отмечают, что несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение государственного долга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США, увеличения бюджета Минобороны и подобного.

На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.

Издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что Минфин США планирует в этом году выпустить облигаций государственного займа на сумму $1,338 триллиона, что почти вдвое превышает объем долговых обязательств США, выпущенных в 2017 году.

Также читайте: Обслуживание госдолга обходится Украине в 130 млрд грн ежегодно, - Гройсман

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100