Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США, превышающий $21 триллион

Об этом сообщает издание The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских сроков.

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"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова президента в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс.

Некоторые обозреватели отмечают, что несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение государственного долга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США, увеличения бюджета Минобороны и подобного.

На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.

Издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что Минфин США планирует в этом году выпустить облигаций государственного займа на сумму $1,338 триллиона, что почти вдвое превышает объем долговых обязательств США, выпущенных в 2017 году.

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