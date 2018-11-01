В воскресенье между киевскими станциями проедет ретропоезд, - "Укрзализныця"

"4 ноября состав поезда будет представлен пятью комфортабельными вагонами с местами для сидения и вагоном-рестораном. Праздничный поезд поведет паровоз серии Л 4600 1952 года постройки во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, которое основано в 1873 году и является базовым предприятием по обслуживанию паровозов в Украине", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

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Поезд будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Киев-Волынский - Киев-Петровка - Дарница - Киев-Демеевский - Киев-Пассажирский. "Во время этого путешествия, которое продлится два с половиной часа, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов", - отмечается в сообщении.

В железнодорожном ведомстве уточняют, что цена билета в вагоне первого класса составляет 91 грн 90 коп. для взрослых и 73 грн 41 коп. для детей, в вагоне второго класса - 36 грн 10 коп. для взрослых и 27 грн 08 коп. для детей. Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Для этого нужно ввести маршрут Киев - Караваевы Дачи.

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