За год записи с камер видеонаблюдения помогли в раскрытии более 2,5 тысяч правонарушений в Киеве, - Крищенко

Об этом 31 октября начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал во время Kyiv Smart City Forum 2018, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Процесс развития системы видеонаблюдения берет начало в 2017 году. И за это время мы достигли хороших результатов. Мы неоднократно убедились, что внедренная система является существенной помощью для полиции не только в профилактике правонарушений, но и для раскрытия преступлений. За этот год мы имеем 2500 раскрытых уголовных производств, при расследовании которых использовалась информация, полученная из записей установленных камер. По сравнению с прошлыми годами - это не десятки-сотни раскрытых преступлений, а уже тысячи", - отметил главный полицейский Киева.

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Андрей Крищенко заметил, что таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления - убийства, похищения людей, разбои и грабежи. А в качестве примера привел раскрытие нападения на ювелирный магазин в августе: "Благодаря видеокамерам мы имели первую информацию об автомобиле, на котором уехали преступники, направление их движения, когда они покинули машину. В настоящее время все подозреваемые задержаны и находятся под арестом".

Как положительный результат внедрения системы видеонаблюдение начальник полиции Киева отметил и то, что правоохранители активно используют камеры при проведении массовых мероприятий, когда обеспечивается безопасность участников. Фактически полицейские в режиме онлайн отслеживают оставленные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными, и тому подобное. Кроме того, это является хорошей превентивной мерой, и об этом говорит статистика.

"Уличная преступность с 27 тысяч правонарушений в 2016 году снизилась до 12 тысяч правонарушений в этом году. Это очень большой шаг! О том, что Киев стал более безопасным, свидетельствует и проведение на высоком уровне мероприятий европейского уровня, например Евровидение и финал Лиги чемпионов. Конечно, работать есть над чем, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом", - подытожил Андрей Крищенко.

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Напомним, 12 августа в Шевченковском районе произошло ограбление ювелирного магазина: нападающие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе. В начале октября полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве. В конце месяца задержан второй подозреваемый.