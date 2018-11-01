Документальный фильм "Миф" о Василии Слипаке победил на третьем Фестивале украинского кино в Варшаве, - посольство

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Украины в Польше, лента стала победителем фестиваля украинского кино в Варшаве.

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Напомним, фильм "Миф" победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, который проходил с 27 августа по 2 сентября в португальском городе Фигейра.

Солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

5 июня 2018 года на арт-хуторе Обырок Борзнянского района Черниговской области было найдено тело режиссера Леонида Кантера. В полиции сообщили, что режиссер Кантер снял свою смерть на видео. Видеозапись подтверждает, что это было самоубийство.

Цензор.НЕТ публиковал интервью с режиссером:

Режисер Леонід Кантер: "Не переказати історію Василя Сліпака, який прожив коротке, але неймовірно яскраве життя, було б злочином".

Режиссер Леонид Кантер: "Даже во время войны нужно сеять хлеб"

А также интервью: Останній фільм Леоніда Кантера: "Ми сподіваємося передати меседж, який Леонід ніс своїм життям, а не своєю смертю".