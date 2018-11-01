Враг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Двое украинских бойцов получили ранения, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник 5 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из 122-мм артиллерии , и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из 120- и 82-мм минометов.

Отмечается также, что два случая применения оккупантами минометов было также зафиксировано вблизи Золотого.

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Кроме того, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по инфоррмации штаба, с начала текущих суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: "Потерь с нашей стороны нет".

По данным разведки, 31 октября четверо террористов из состава российских оккупационных войск получили ранения.