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01.11.18 07:38

Просто нужно думать головой и учитывать вполне реальную опасность, - Климкин заявил, что никогда не призывал украинцев не посещать Беларусь

Многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски" при посещении Беларуси.

климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

"Многие до сих пор обсуждают мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность.

Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь захватом Павла Гриба", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин

Вместе с тем, Климкин подчеркнул, что Украине важны и нужны контакты наших обществ: "Первый Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле был в этом смысле очень положительным опытом. Поскольку люди просто разговаривали друг с другом. Уже через два года снова встретимся на Втором Форуме в Житомире".

"И последнее. Украинский и белорусский народы имеют общую, часто не очень простую историю, которая нас во многом объединяет. Уверен, что будем иметь одинаково позитивное будущее", - резюмировал глава МИД Украины.

Просто нужно думать головой и учитывать вполне реальную опасность, - Климкин заявил, что никогда не призывал украинцев не посещать Беларусь 01

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