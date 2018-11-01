Госдеп США до 6 ноября подготовит Конгрессу доклад о выполнении РФ условий закона о химоружии, от которого зависит введение "второго пакета" санкций

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду журналистам заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

"Закон о химическом и биологическом оружии предписывает, чтобы государственный департамент доложил Конгрессу, выполнила ли Россия условия, требуемые законом, через три месяца после первоначального определения по делу Скрипаля", - сказал дипломат.

Он отметил, что "6 ноября - это крайний срок, к которому Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии".

Если Госдеп не сможет представить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с Конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".