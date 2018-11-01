В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Рro.berdyansk.biz.

Данный инцидент произошел 31 октября около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови.

Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудника фирмы по охране нефтепроводов пытались убить на Сумщине. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления. В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По данным издания, пистолет, из которого стрелял преступник, предположительно боевой.



