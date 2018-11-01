Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели обнаружили и подняли на поверхность черный ящик Боинга-737

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает портал Detik.

"Черный ящик находится на глубине около 30 м",— рассказали порталу.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The Jakarta Post, сегодня, 1 ноября, спасатели подняли на поверхность бортовой самописец самолета индонезийской авиакомпании Lion Air.

По информации издания, специалисты национального Агентства по поиску и спасению поместили устройство в специальный контейнер, который и был поднят на поверхность. В ближайшее время черный ящик должен быть доставлен на берег.

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Накануне спасатели запеленговали сигнал бортового самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео и фотоизображения. На глубине более 30 м они обнаружили корпус самолета, в том числе левую часть крыла.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет исчез из радаров через 13 минут после взлета, он упал в море в недалеко от острова Ява в районе провинции Западная Ява. На борту воздушного судна находились 188 человек.