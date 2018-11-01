"У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Шаги по улучшению инвестиционного климата должны точно сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, что в свою очередь даст возможность повышать пенсии", - отметил Глава государства, отметив, что в Украине сейчас около 4,5 млн человек работают на минимальную зарплату.

Порошенко также отметил, что с одной стороны должно происходить повышение минимальной заработной платы, а с другой - детенизация зарплат.

Кроме того, Президент сообщил, что на регулярных встречах с бизнес-средой работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы.

"Подчеркиваю, у нас есть два пути - или железный занавес образца Советского Союза, или повышение зарплат внутри страны", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убежден, что в этом году мы сможем поднять минимальную зарплату до 4,2 тыс. грн, - Розенко

Он добавил, что рынок труда в Украине должен быть конкурентоспособным не со Средней Азией, а с ЕС.

По словам Президента, согласно официальным данным пограничной службы - разница между количеством людей, которые выехали из Украины и украинцами, которые вернулись, за весь 2017 г. составляет чуть более 200 тыс.

"Поэтому цифры, которыми пугали, что у нас один, два, три млн в год уехали - это просто неправда. Однако тенденция растет. В 2018 году - на 10-15% выезжает больше", - добавил Президент.

Он отметил, что Украина становится частью европейского рынка труда, а следовательно никто и ничто не может защитить украинских работодателей от конкуренции на этом рынке.