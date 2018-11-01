ОБСЕ устанавливает факты, а не делает выводы, - Хуг о российских военных на Донбассе

Об этом Хуг заявил в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот говорит об отсутствии прямых доказательств присутствия России на Донбассе. Позже издание уточнило цитату, убрав слова заместителя миссии об отсутствии доказательств.

Заместитель главы СММ ОБСЕ объяснил, что наблюдатели не имеют мандата следствия или суда, поэтому не им решать, есть ли доказательства присутствия России или нет.

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"Мы должны устанавливать факты. Мы - не разведка и не полиция, мы не расследуем. И мы не суд. Задача, которую перед нами поставили 57 стран-участников - приводить факты. Эти факты крайне важны и красноречивы. В том интервью я перечислил целый ряд фактов, которые мы установили благодаря наблюдениям. И я могу это повторить: по крайней мере в течение последних трех месяцев мы установили девять случаев конвоев на территории Украины в местах, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Мы общались с людьми, которые уверяли, что они - члены российской военной группировки, которая действует на территории Украины на ротации", - отметил Хуг.

Он добавил, что ранее наблюдатели видели колонны военного транспорта, направляющиеся к неконтролируемому участку границы с РФ.

"Мы видели комплексы радиоразведки. Мы задокументировали зоны тренировок - танков, стрелков. Мы опубликовали фото огромного количества тяжелого оружия, танков, артиллерии. Мы общались с людьми, которые уверяли, что они - члены российской военной группировки, действующей на территории Украины. Это факты, которые мы приводим в течение этих четырех с половиной лет ", - отметил Хуг.

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