Большинство компаний, использующих порты Мариуполя и Бердянска, разрабатывают новые грузовые маршруты, - Тука

Об этом в интервью Громадському заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что эти компании несут убытки из-за проверки судов в Азове со стороны России.

"Избежать убытков не удастся, их можно только уменьшить, и то весьма условно", - добавил замминистра.

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По его словам, подавляющее большинство компаний, использующих эти порты, уже начали готовить "запасные логистические пути".

"Они сейчас в основном разрабатывают маршруты перенаправления своих грузов из порта Мариуполь в порт Одесса или Ильичевск", - рассказал Тука.

На вопрос, рискуют ли Мариуполь и Бердянск стать заблокированными портами-"изгнанниками", заместитель министра ответил: "Такая угроза существует".

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Он отметил, что Украина работает с международными партнерами для введения дополнительных санкций против России, дальнейшей дипломатической изоляции Москвы и других мер воздействия.

"Весь этот комплекс мер может привести к изменению позиции России", - резюмировал Тука.