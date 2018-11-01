Глава МИД Британии Хант уверен, что РФ "заплатит очень высокую цену" за свои действия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

По его словам, Британия хотела бы видеть Россию "частью международной правовой системы", однако этому помешали "вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 - в Крым", использование химического оружия и кибератаки.

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", - подчеркнул Хант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.