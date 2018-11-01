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01.11.18 09:45

Глава МИД Британии Хант уверен, что РФ "заплатит очень высокую цену" за свои действия

Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил России "очень высокой ценой", если поведение Москвы не изменится.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

По его словам, Британия хотела бы видеть Россию "частью международной правовой системы", однако этому помешали "вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 - в Крым", использование химического оружия и кибератаки.

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", - подчеркнул Хант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. 

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