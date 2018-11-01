Санкции России против Украины будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц: Медведев подписал постановление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подписанным постановление вводятся специальные экономические меры, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Санкции будут распространяться, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний.

Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.

Как подчеркивается в сопроводительном письме к постановлению, правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых мер "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц".

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юрлиц со стороны Украины на снятие, ограничение введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Постановление правительства РФ занимает 33 страницы и опубликовано на сайте правительства РФ.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".

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Позже стало известно, что они затронут более 400 юридических и физических лиц. Активы в РФ ряда украинских граждан, которых Россия отнесет к числу наносящих ей вред, будут заблокированы. Также, как пояснял глава правительства РФ Дмитрий Медведев, речь идет о запрете поставок в Россию определенных категорий украинских товаров.