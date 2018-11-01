Аваков, Григоришин, Пашинский, Пинчук, Тимошенко, Турчинов, Ярославский и сын Порошенко. ПОЛНЫЙ СПИСОК украинских граждан, попавших под санкции РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление.
Экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк включены в список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры. Кроме того, глава МВД Украины Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов внесены в перечень лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры.
Алексей Порошенко - старший сын президента Украины Петра Порошенко - внесен в санкционный список России.
П Е Р Е Ч Е Н Ь
физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры
1. Абдулов Абдула Юсупович (Абдулов Абдула Юсупович), дата
рождения - 30 апреля 1956 г., место рождения - пгт Муратали,
Пскентский район, Ташкентская область, СССР
2. Аброськин Вячеслав Васильевич (Аброськін В’ячеслав Васильович),
дата рождения - 20 апреля 1973 г., место рождения - г. Симферополь,
СССР
3. Аваков Арсен Борисович (Аваков Арсен Борисович), дата рождения -
2 января 1964 г., место рождения - г. Баку, СССР
4. Агафонов Игорь Игоревич (Агафонов Ігор Ігорович), дата
рождения - 17 июня 1972 г., место рождения - Киевская область,
СССР
5. Алексеенко Андрей Викторович (Алєксєєнко Андрій Вікторович),
дата рождения - 29 июля 1963 г., место рождения - Черниговская
область, СССР
6. Амельченко Василий Васильевич (Aмельченко Василь Васильович),
дата рождения - 28 ноября 1962 г., место рождения - с. Хоромное,
Брянская область, СССР
7. Анненкова Наталия Валентиновна (Аннєнкова Наталія Валентинівна),
дата рождения - 10 февраля 1975 г., место рождения - г. Червоноград,
СССР
8. Антонов Виталий Борисович (Антонов Віталій Борисович), дата
рождения - 12 декабря 1962 г., место рождения - г. Стрый, Львовская
область, СССР
9. Артюшенко Игорь Андреевич (Артюшенко Ігор Андрійович), дата
рождения - 21 сентября 1984 г., место рождения - г. Запорожье,
СССР
10. Арьев Владимир Игоревич (Ар'єв Володимир Ігорович), дата
рождения - 31 марта 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР
11. Бабин Борис Владимирович (Бабін Борис Володимирович), дата
рождения - 12 марта 1981 г., место рождения - г. Евпатория, СССР
12. Барна Олег Степанович (Барна Олег Степанович), дата рождения -
18 апреля 1967 г., место рождения - с. Нагорянка, Чортковский район,
Тернопольская область, СССР
13. Барщовский Тарас Ярославович (Барщовський Тарас Ярославович),
дата рождения - 1972 г., место рождения - с. Братковичи, Львовская
область, СССР
14. Бенкендорф Егор Андреевич (Бенкендорф Єгор Андрійович), дата
рождения - 14 февраля 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР
15. Берѐза Борислав Ефимович (Берьоза Борислав Юхимович), дата
рождения - 13 июня 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР
16. Береза Юрий Николаевич (Береза Юрій Миколайович), дата
рождения - 8 февраля 1970 г., место рождения - с. Саксагань,
Пятихатский район, Днепропетровская область, СССР
17. Березенко Сергей Иванович (Березенко Сергій Іванович), дата
рождения - 11 апреля 1984 г., место рождения - г. Винница, СССР
18. Березюк Олег Романович (Березюк Олег Романович), дата
рождения - 8 октября 1969 г., место рождения - г. Львов, СССР
19. Билецкий Андрей Евгеньевич (Білецький Андрій Євгенович), дата
рождения - 5 августа 1979 г., место рождения - г. Харьков, СССР
20. Билозир Оксана Владимировна (Білозір Оксана Володимирівна), дата
рождения - 30 мая 1957 г., место рождения - пгт Смыга, Дубенской
район, Ровненская область, СССР
21. Боголюбов Геннадий Борисович (Боголюбов Геннадій Борисович),
дата рождения - 20 января 1962 г., место рождения -
г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР
22. Богомолец Ольга Вадимовна (Богомолець Ольга Вадимівна), дата
рождения - 22 марта 1966 г., место рождения - г. Киев, СССР
23. Богуцкий Александр Андреевич (Богуцький Олександр Андрійович),
дата рождения - 2 декабря 1971 г., место рождения - г. Львов, СССР
24. Богуцкий Юрий Петрович (Богуцький Юрій Петрович), дата
рождения - 24 сентября 1952 г., место рождения - с. Николаевка,
Великолепетихский район, Херсонская область, СССР
25. Божок Егор Валерьевич (Божок Єгор Валерійович), дата рождения -
6 сентября 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР
26. Бондаренко Владимир Валерьевич (Бондаренко Володимир
Валерійович), дата рождения - 28 ноября 1981 г., место рождения -
г. Киев, СССР
27. Бондарь Михаил Леонтьевич (Бондар Михайло Леонтійович), дата
рождения - 17 ноября 1973 г., место рождения - с. Бодячев,
Сокальский район, Львовская область, СССР
28. Бородянский Владимир Владимирович (Бородянський Володимир
Володимирович), дата рождения - 15 января 1974 г., место
рождения - г. Новый Роздол, Львовская область, СССР
29. Бренер Михаил Александрович (Бренер Михайло Олександрович),
дата рождения - 30 ноября 1952 г., место рождения - пос. Рубежное,
Луганская область, СССР
30. Бригинец Александр Михайлович (Брiгiнець Олександр
Михайлович), дата рождения - 14 апреля 1962 г., место рождения -
г. Киев, СССР
31. Бурбак Максим Юрьевич (Бурбак Максим Юрійович), дата
рождения - 13 января 1976 г., место рождения - г. Черновцы, СССР
32. Буряк Александр Васильевич (Буряк Олександр Васильович), дата
рождения - 23 мая 1970 г., место рождения - г. Донецк, СССР
33. Буряк Сергей Васильевич (Буряк Сергій Васильович), дата
рождения - 1 апреля 1966 г., место рождения - г. Донецк, СССР
34. Буткевич Геннадий Владиславович (Буткевич Геннадій
Владиславович), дата рождения - 27 мая 1958 г., место рождения -
г. Днепропетровск, СССР
35. Буян Сергей Иванович (Буян Сергiй Iванович), дата рождения -
12 марта 1958 г., место рождения - г. Долинская, Кировоградская
область, СССР
36. Вадатурский Алексей Афанасьевич (Вадатурський Олексій
Опанасович), дата рождения - 8 сентября 1947 г., место рождения -
с. Бендзари, Одесская область, СССР
37. Варченко Ольга Александровна (Варченко Ольга Олександрiвна),
дата рождения - 21 сентября 1977 г., место рождения - г. Свердловск,
Луганская область, СССР
38. Василько Александр Леонидович (Василько Олександр Леонiдович),
дата рождения - 25 марта 1983 г., место рождения - Белорусская ССР,
СССР
39. Веревский Андрей Михайлович (Веревський Андрій Михайлович),
дата рождения - 25 июля 1974 г., место рождения - г. Полтава, СССР
40. Верещагин Николай Иванович (Верещагин Микола Iванович), дата
рождения - 23 мая 1952 г., место рождения - пгт Литин, Винницкая
область, СССР
41. Винник Иван Юльевич (Вінник Іван Юлійович), дата рождения -
3 января 1979 г., место рождения - г. Новая Каховка, Херсонская
область, СССР
42. Витко Артем Леонидович (Вітко Артем Леонідович), дата
рождения - 31 января 1983 г., место рождения - г. Прага,
Чехословакия
43. Вишневская Любовь Викторовна (Вишневська Любов Вiкторовна),
дата рождения - 4 июня 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР
44. Власенко Сергей Владимирович (Власенко Сергій Володимирович),
дата рождения - 7 марта 1967 г., место рождения - г. Львов, СССР
45. Вовк Виктор Иванович (Вовк Віктор Іванович), дата рождения -
20 мая 1962 г., место рождения - г. Киев, СССР
46. Воронков Александр Петрович (Воронков Олександр Петрович),
дата рождения - 11 февраля 1947 г., место рождения -
г. Северодонецк, Луганская область, СССР
47. Высоцкий Сергей Витальевич (Висоцький Сергій Віталійович), дата
рождения - 10 июля 1985 г., место рождения - г. Киев, СССР
48. Вятрович Владимир Михайлович (В'ятрович Володимир
Михайлович), дата рождения - 7 июня 1977 г., место рождения -
г. Львов, СССР
49. Гаврилюк Михаил Витальевич (Гаврилюк Михайло Віталійович), дата
рождения - 15 августа 1979 г., место рождения - с. Яровка,
Черновицкая область, СССР
50. Галасюк Виктор Валерьевич (Галасюк Віктор Валерійович), дата
рождения - 28 августа 1981 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
51. Гданов Изет Рустемович (Гданов Iзет Рустемович), дата рождения -
16 сентября 1983 г., место рождения - Ферганская область, СССР
52. Геллер Евгений Борисович (Гєллєр Євген Борисович), дата
рождения - 12 мая 1974 г., место рождения - г. Донецк, СССР
53. Герасимов Артур Владимирович (Герасимов Артур Володимирович),
дата рождения - 23 августа 1972 г., место рождения - г. Решетиловка,
СССР
54. Геращенко Антон Юрьевич (Геращенко Антон Юрійович), дата
рождения - 10 февраля 1979 г., место рождения - г. Харьков, СССР
55. Геращенко Ирина Владимировна (Геращенко Ірина Володимирівна),
дата рождения - 15 мая 1971 г., место рождения - г. Черкассы, СССР
56. Герега Александр Владимирович (Герега Олександр
Володимирович), дата рождения - 27 июня 1967 г., место рождения -
г. Городок, Хмельницкая область, СССР
57. Герега Галина Федоровна (Герега Галина Федорівна), дата
рождения - 9 августа 1959 г., место рождения - с. Глинець,
Яворовский район, Львовская область, СССР
58. Гладковский Олег Владимирович (Гладковський Олег
Володимирович), дата рождения - 5 февраля 1970 г., место
рождения - г. Чуднов, Житомирская область, СССР
59. Глотов Александр Викторович (Глотов Олександр Вiкторович), дата
рождения - 29 декабря 1958 г., место рождения - г. Харьков, СССР
60. Голобуцкий Алексей Петрович (Голобуцький Олексій Петрович), дата
рождения - 26 мая 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР
61. Головатый Сергей Петрович (Головатий Сергій Петрович), дата
рождения - 29 мая 1954 г., место рождения - г. Одесса, СССР
62. Гончаренко Алексей Алексеевич (Гончаренко Олексій Олексійович),
дата рождения - 16 сентября 1980 г., место рождения - г. Одесса,
СССР
63. Гопко Анна Николаевна (Гопко Ганна Миколаївна), дата рождения -
4 марта 1982 г., место рождения - с. Ганачевка, Львовская область,
СССР
64. Городовенко Виктор Валентинович (Городовенко Віктор
Валентинович), дата рождения - 22 февраля 1968 г., место
рождения - г. Мелитополь, СССР
65. Грановский Александр Михайлович (Грановський Олександр
Михайлович), дата рождения - 25 декабря 1979 г., место рождения -
г. Киев, СССР
66. Григоришин Константин Иванович (Грiгорiшин Костянтин Іванович),
дата рождения - 16 ноября 1965 г., место рождения -
г. Запорожье, СССР
67. Гриневич Лилия Михайловна (Грiневич Лілія Михайлівна), дата
рождения - 13 мая 1965 г., место рождения - г. Львов, СССР
68. Грицак Василий Сергеевич (Грiцак Василь Сергійович), дата
рождения - 14 января 1967 г., место рождения - с. Буща, Дубенский
район, Ровенская область, СССР
69. Грымчак Юрий Николаевич (Гримчак Юрій Миколайович), дата
рождения - 30 октября 1965 г., место рождения - г. Донецк, СССР
70. Грынев Игорь Алексеевич (Гринєв Ігор Олексійович), дата
рождения - 10 марта 1961 г., место рождения - г. Львов, СССР
71. Гузь Игорь Владимирович (Гузь Ігор Володимирович), дата
рождения - 11 января 1982 г., место рождения - г. Луцк, СССР
72. Гультай Михаил Мирославович (Гультай Михайло Мирославович),
дата рождения - 10 апреля 1958 г., место рождения - с. Глушков,
Городенковский район, Ивано-Франковская область, СССР
73. Гуменчук Александр Александрович (Гуменчук Олександр
Олександрович), дата рождения - 5 ноября 1955 г., место рождения -
с. Павловка, Калиновский район, Винницкая область, СССР
74. Гупало Олег Семенович (Гупало Олег Семенович), дата рождения -
13 ноября 1963 г., место рождения - с. Александровка,
Александровский район, Кировоградская область, СССР
75. Данченко Александр Иванович (Данченко Олександр Іванович), дата
рождения - 14 ноября 1974 г., место рождения - г. Кривой Рог, СССР
76. Дейдей Евгений Сергеевич (Дейдей Євген Сергійович), дата
рождения - 12 июля 1987 г., место рождения - г. Рени, Одесская
область, СССР
77. Демехин Вадим Борисович (Демехiн Вадим Борисович), дата
рождения - 6 июля 1961 г., место рождения - г. Харьков, СССР
78. Демченко Руслан Михайлович (Демченко Руслан Михайлович), дата
рождения - 15 июля 1965 г., место рождения - г. Киев, СССР
79. Демчина Павел Владимирович (Демчина Павло Володимирович),
дата рождения - 25 августа 1976 г., место рождения - г. Ровно, СССР
80. Денисенко Андрей Сергеевич (Денисенко Андрій Сергійович), дата
рождения - 1 января 1973 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
81. Денисенко Вадим Игоревич (Денисенко Вадим Iгоревич), дата
рождения - 7 апреля 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР
82. Деревянко Юрий Богданович (Дерев'янко Юрій Богданович), дата
рождения - 7 мая 1973 г., место рождения - г. Надворная, ИваноФранковская
область, СССР
83. Джемилев Мустафа Абдулджемиль (Джемі лєв Мустафа
Абдульджемільоглу), дата рождения - 13 ноября 1943 г., место
рождения - с. Междуречье (Ай-Серез), Крымская АССР, СССР
84. Дзензерский Денис Викторович (Дзензерський Денис Вікторович),
дата рождения - 22 декабря 1978 г., место рождения -
г. Днепропетровск, СССР
85. Днепров Алексей Сергеевич (Дніпров Олексій Сергійович), дата
рождения - 25 февраля 1982 г., место рождения - г. Киев, СССР
86. Добродомов Дмитрий Евгеньевич (Добродомов Дмитро Євгенович),
дата рождения - 13 января 1977 г., место рождения - г. Львов, СССР
87. Довгий Олесь Станиславович (Довгий Олесь Станіславович), дата
рождения - 1 октября 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР
88. Домбровский Александр Георгиевич (Домбровський Олександр
Георгійович), дата рождения - 7 июля 1962 г., место рождения -
г. Калиновка, Винницкая область, СССР
89. Домнич Игорь Константинович (Домнич Iгор Костянтинович), дата
рождения - 1 июля 1965 г., место рождения - г. Харьков, СССР
90. Донец Татьяна Анатольевна (Донець Тетяна Анатоліївна), дата
рождения - 11 июля 1980 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
91. Доровский Александр Викторович (Доровський Олександр
Вiкторович), дата рождения - 21 мая 1960 г., место рождения -
пос. Воздвиженка, Михайловский район, Приморский край, СССР
92. Дублян Александр Владимирович (Дублян Олександр
Володимирович), дата рождения - 24 мая 1964 г., место рождения -
г. Чуднов, Житомирская область, СССР
93. Дубневич Богдан Васильевич (Дубневич Богдан Васильович), дата
рождения - 10 мая 1962 г., место рождения - с. Зубра, Львовская
область, СССР
94. Дундич Ирина Викторовна (Дундич Iрина Вiкторiвна), дата
рождения - 9 октября 1964 г., место рождения - г. Запорожье, СССР
95. Еленский Виктор Евгеньевич (Єленський Віктор Євгенович), дата
рождения - 26 марта 1957 г., место рождения - г. Чадан, Тувинская
АССР, СССР
96. Елисеев Константин Петрович (Єлісєєв Костянтин Петрович), дата
рождения - 14 сентября 1970 г., место рождения - г. Красноармейск,
Донецкая область, СССР
97. Ермаков Евгений Петрович (Єрмаков Євген Петрович), дата
рождения - 1961 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР
98. Жебровская Филя Ивановна (Жебровська Філя Іванівна), дата
рождения - 24 марта 1950 г., место рождения - с. Немиринцы,
Ружинский район, Житомирская область, СССР
99. Жеваго Константин Валентинович (Жеваго Костянтин
Валентинович), дата рождения - 7 января 1974 г., место рождения -
пос. Иультин, Магаданская область, СССР
100. Жукотанский Александр Васильевич (Жукотанський Олександр
Васильович), дата рождения - 3 сентября 1965 г., место рождения -
пгт Вендичаны, Могилев-Подольский район, Винницкая область,
СССР
101. Забор Сергей Иванович (Забор Сергiй Iванович), дата рождения -
20 сентября 1968 г., место рождения - г. Львов, СССР
102. Загорий Владимир Антонович (Загорiй Володимир Антонович), дата
рождения - 9 сентября 1951 г., место рождения - с. Старый Калкаев,
Семеновский район, Полтавская область, СССР
103. Загорий Глеб Владимирович (Загорій Гліб Володимирович), дата
рождения - 21 августа 1976 г., место рождения - г. Вологда, СССР
104. Заика Евгений Эдуардович (Заïка Євген Едуардович), дата
рождения - 18 июня 1970 г., место рождения - г. Харьков, СССР
105. Заика Сергей Валерьевич (Заïка Сергiй Валерiйович), дата
рождения - 17 марта 1966 г., место рождения - г. Харьков, СССР
106. Залищук Светлана Петровна (Заліщук Світлана Петрівна), дата
рождения - 24 октября 1982 г., место рождения - г. Жашков,
Черкасская область, СССР
107. Запорожец Михаил Петрович (Запорожець Михайло Петрович), дата
рождения - 31 марта 1968 г., место рождения - с. Слобода,
Кагарлыкский район, Киевская область, СССР
108. Заружко Валерия Леонидовна (Заружко Валерiя Леонiдiвна), дата
рождения - 2 декабря 1978 г., место рождения - г. Донецк, СССР
109. Зварыч Роман Михайлович (Зварич Роман Михайлович), дата
рождения - 20 ноября 1953 г., место рождения - г. Йонкерс, штат
Нью-Йорк, США
110. Здаревская Юлия Михайловна (Здаревська Юлiя Михайлiвна), дата
рождения - 10 ноября 1954 г., место рождения -
г. Староконстантинов, Хмельницкая область, СССР
111. Злочевский Николай Владиславович (Злочевський Микола
Владиславович), дата рождения - 14 июня 1966 г., место рождения -
г. Киев, СССР
112. Иванчук Андрей Владимирович (Іванчук Андрій Володимирович),
дата рождения - 16 июня 1973 г., место рождения - г. ИваноФранковск,
СССР
113. Ивахив Степан Петрович (Івахів Степан Петрович), дата рождения -
24 января 1968 г., место рождения - с. Андреевка, Жовковский район,
Львовская область, СССР
114. Ильенко Андрей Юрьевич (Іллєнко Андрій Юрійович), дата
рождения - 24 июня 1987 г., место рождения - г. Киев, СССР
115. Йоффе Юлий Яковлевич (Іоффе Юлій Якович), дата рождения -
10 декабря 1940 г., место рождения - г. Луганск, СССР
116. Калченко Виталий Иванович (Калченко Вiталiй Iванович), дата
рождения - 1 мая 1934 г., место рождения - г. Харьков, СССР
117. Каплин Сергей Николаевич (Каплін Сергій Миколайович), дата
рождения - 15 декабря 1979 г., место рождения - с. Опрышки,
Глобинский район, Полтавская область, СССР
118. Караманиц Федор Иванович (Караманиць Федір Іванович), дата
рождения - 18 апреля 1949 г., место рождения - с. Стыла,
Старобешевский район, Донецкая область, СССР
119. Карась Евгений Валерьевич (Карась Євген Валерiйович), дата
рождения - 11 июня 1964 г., место рождения - г. Киев, СССР
120. Карачун Виктор Иванович (Карачун Віктор Іванович), дата
рождения - 1 января 1970 г., место рождения - с. Липняжка,
Добровеличковский район, Кировоградская область, СССР
121. Касминин Александр Владимирович (Касмінін Олександр
Володимирович), дата рождения - 10 января 1966 г., место
рождения - с. Кумы, Карловский район, Полтавская область, СССР
122. Кириленко Вячеслав Анатольевич (Кириленко В'ячеслав
Анатолійович), дата рождения - 7 июня 1968 г., место рождения -
пгт Полесское, Киевская область, СССР
123. Кирилюк Олег Васильевич (Кiрiлюк Олег Васiльович), дата
рождения - 13 октября 1967 г., место рождения - с. Заречье,
Ружинский район, Житомирская область, СССР
124. Кириченко Алексей Николаевич (Кириченко Олексiй Миколайович),
дата рождения - 16 марта 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР
125. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Климпуш-Цинцадзе Іванна
Орестівна), дата рождения - 5 июля 1972 г., место рождения - г. Киев,
СССР
126. Князев Сергей Николаевич (Князєв Сергій Миколайович), дата
рождения - 18 октября 1971 г., место рождения - пгт Мстера,
Вязниковский район, Владимирская область, СССР
127. Князевич Руслан Петрович (Князевич Руслан Петрович), дата
рождения - 28 июня 1974 г., место рождения - г. Ивано-Франковск,
СССР
128. Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович),
дата рождения - 16 августа 1978 г., место рождения - г. Киев, СССР
129. Коваль Михаил Владимирович (Коваль Михайло Володимирович),
дата рождения - 26 февраля 1956 г., место рождения - г. Изяслав,
СССР
130. Ковальчук Виталий Анатольевич (Ковальчук Віталій Анатолійович),
дата рождения - 23 мая 1969 г., место рождения - с. Буча, КиевоСвятошинский
район, Киевская область, СССР
131. Колесник Виктор Павлович (Колесник Віктор Павлович), дата
рождения - 19 июля 1960 г., место рождения - с. Подвысокое,
Боровский район, Харьковская область, СССР
132. Колесников Дмитрий Дмитриевич (Колеснiков Дмитро Дмитрович),
дата рождения - 15 октября 1968 г., место рождения - г. Харьков,
СССР
133. Кондратюк Валерий Витальевич (Кондратюк Валерій Віталійович),
дата рождения - 1 января 1970 г., место рождения - Кировоградская
область, СССР
134. Кондратюк Елена Константиновна (Кондратюк Олена
Костянтинівна), дата рождения - 17 ноября 1970 г., место рождения -
г. Львов, СССР
135. Кононенко Виктор Ионасович (Кононенко Віктор Іонасович), дата
рождения - 30 мая 1974 г., место рождения - с. Оситняжко,
Новомиргородский район, Кировоградская область, СССР
136. Корбан Геннадий Олегович (Корбан Геннадій Олегович), дата
рождения - 24 мая 1970 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
137. Коротков Андрей Николаевич (Коротков Андрiй Миколайович), дата
рождения - 19 сентября 1965 г., место рождения - РСФСР, СССР
138. Корчинская Оксана Анатольевна (Корчинська Оксана Анатолiiвна),
дата рождения - 17 ноября 1970 г., место рождения - г. Житомир,
СССР
139. Корчинский Дмитрий Александрович (Корчинський Дмитро
Олександрович), дата рождения - 22 января 1964 г., место рождения -
г. Киев, СССР
140. Костельман Владимир Михайлович (Костельман Володимир
Михайлович), дата рождения - 11 ноября 1972 г., место рождения -
г. Днепропетровск, СССР
141. Косюк Юрий Анатольевич (Косюк Юрій Анатолійович), дата
рождения - 27 мая 1968 г., место рождения - пгт Катеринополь,
Черкасская область, СССР
142. Котвицкий Игорь Александрович (Котвіцький Ігор Олександрович),
дата рождения - 24 января 1970 г., место рождения - г. Харьков,
СССР
143. Коханивский Николай Николаевич (Коханівський Микола
Миколайович), дата рождения - 25 мая 1971 г., место рождения -
пгт Приазовское, Приазовский район, Запорожская область, СССР
144. Кошелѐва Алена Владимировна (Кошелєва Альона Володимирівна),
дата рождения - 14 июля 1990 г., место рождения - г. Харьков, СССР
145. Кривенко Виктор Васильевич (Кривенко Віктор Васильович), дата
рождения - 6 августа 1955 г., место рождения - с. Мотыжин,
Макаровский район, Киевская область, СССР
146. Кривенко Виктор Николаевич (Кривенко Віктор Миколайович), дата
рождения - 9 января 1982 г., место рождения - г. Днепродзержинск,
Днепропетровская область, СССР
147. Крикушенко Александр Георгиевич (Крикушенко Олександр
Георгійович), дата рождения - 9 июня 1960 г., место рождения -
г. Таганрог, СССР
148. Крицкая Таисия Николаевна (Крицька Таiсiя Миколаiвна), дата
рождения - 6 июня 1949 г., место рождения - г. Киев, СССР
149. Крылов Владимир Владимирович (Крилов Володимир
Володимирович), дата рождения - 7 октября 1957 г., место
рождения - Азербайджанская ССР, СССР
150. Кужель Александра Владимировна (Кужель Олександра
Володимирівна), дата рождения - 4 июля 1953 г., место рождения -
г. Константиновка, Донецкая область, СССР
151. Кузив Роман Михайлович (Кузiв Роман Михайлович), дата
рождения - 6 апреля 1955 г., место рождения - г. Бучач,
Тернопольская область, СССР
152. Кулеба Николай Николаевич (Кулеба Микола Миколайович), дата
рождения - 23 марта 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР
153. Куличенко Иван Иванович (Куліченко Іван Іванович), дата
рождения - 7 июля 1955 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
154. Куницын Сергей Владимирович (Куніцин Сергій Володимирович),
дата рождения - 27 июня 1960 г., место рождения - г. Бекдаш,
Туркменская ССР, СССР
155. Куприенко Олег Васильевич (Купрієнко Олег Васильович), дата
рождения - 18 августа 1964 г., место рождения - с. Смяч, Сновский
район, Черниговская область, СССР
156. Куприй Виталий Николаевич (Купрій Віталій Миколайович), дата
рождения - 20 августа 1973 г., место рождения - г. Днепродзержинск,
Днепропетровская область, СССР
157. Куркчи Юсуф Ибрагимович (Куркчі Юсуф Ібрагімович), дата
рождения - 2 января 1972 г., место рождения - г. Бешарык, Узбекская
ССР, СССР
158. Кутовой Тарас Викторович (Кутовий Тарас Вікторович), дата
рождения - 25 февраля 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР
159. Лазакович Игорь Васильевич (Лазакович Iгор Васильович), дата
рождения - 18 августа 1961 г., место рождения - г. Лисичанск,
Луганская область, СССР
160. Лапин Игорь Александрович (Лапін Ігор Олександрович), дата
рождения - 28 мая 1969 г., место рождения - пгт Иваничи, Волынская
область, СССР
161. Левус Андрей Марьянович (Левус Андрій Мар'янович), дата
рождения - 9 августа 1979 г., место рождения - г. Стрый, Львовская
область, СССР
162. Левченко Юрий Владимирович (Левченко Юрій Володимирович),
дата рождения - 1 октября 1984 г., место рождения - г. Винница,
СССР
163. Лемак Василий Васильевич (Лемак Василь Васильович), дата
рождения - 15 февраля 1970 г., место рождения - г. Киев, СССР
164. Ленский Алексей Алексеевич (Ленський Олексiй Олексiйович), дата
рождения - 25 февраля 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР
165. Лещенко Сергей Анатольевич (Лещенко Сергій Анатолійович), дата
рождения - 30 августа 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР
166. Линько Дмитрий Владимирович (Лінько Дмитро Володимирович),
дата рождения - 14 июля 1987 г., место рождения - г. Кировоград,
СССР
167. Литвинов Александр Николаевич (Литвинов Олександр
Миколайович), дата рождения - 2 апреля 1965 г., место рождения -
г. Углегорск, Донецкая область, СССР
168. Лозовой Андрей Сергеевич (Лозовий Андрій Сергійович), дата
рождения - 3 июня 1989 г., место рождения - г. Ровно, СССР
169. Локотко Владимир Владимирович (Локотко Володимир
Володимирович), дата рождения - 21 ноября 1976 г., место
рождения - г. Усть-Каменогорск, СССР
170. Лунев Игорь Васильевич (Луньов Iгор Васильович), дата рождения -
25 апреля 1962 г., место рождения - г. Семипалатинск, СССР
171. Луценко Юрий Витальевич (Луценко Юрій Віталійович), дата
рождения - 14 декабря 1964 г., место рождения - г. Ровно, СССР
172. Ляшко Олег Валерьевич (Ляшко Олег Валерійович), дата рождения -
3 декабря 1972 г., место рождения - г. Чернигов, СССР
173. Магера Андрей Иосифович (Магера Андрій Йосипович), дата
рождения - 22 января 1974 г., место рождения - г. Сокаль, Львовская
область, СССР
174. Максимчук Анатолий Александрович (Максимчук Анатолій
Олександрович), дата рождения - 14 января 1980 г., место рождения -
г. Белая Церковь, Киевская область, СССР
175. Маликов Виталий Владимирович (Маліков Віталій Володимирович),
дата рождения - 28 марта 1962 г., место рождения - г. Харьков, СССР
176. Малинская Елена Александровна (Малинська Олена Олександрiвна),
дата рождения - 8 октября 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР
177. Мамедов Гюндуз Айдинович (Мамедов Гюндуз Айдинович), дата
рождения - 26 октября 1974 г., место рождения - г. Кировабад, СССР
178. Мамчур Юлий Валерьевич (Мамчур Юлій Валерійович), дата
рождения - 15 августа 1971 г., место рождения - г. Умань, Черкасская
область, СССР
179. Мартынов Алексей Георгиевич (Мартинов Олексій Георгійович), дата
рождения - 6 июня 1966 г., место рождения - г. Людиново,
Калужская область, СССР
180. Матиос Анатолий Васильевич (Матіос Анатолій Васильович), дата
рождения - 13 февраля 1969 г., место рождения - с. Ростоки,
Путильский район, Черновицкая область, СССР
181. Мацола Роман Николаевич (Мацола Роман Миколайович), дата
рождения - 11 августа 1974 г., место рождения - с. Грушево,
Тячивский район, Закарпатская область, СССР
182. Мельник Николай Иванович (Мельник Микола Іванович), дата
рождения - 14 июля 1962 г., место рождения - с. Михайловка,
Коростенский район, Житомирская область, СССР
183. Мельничук Иван Иванович (Мельничук Іван Іванович), дата
рождения - 8 февраля 1969 г., место рождения - г. Коломыя, ИваноФранковская
область, СССР
184. Мельничук Сергей Петрович (Мельничук Сергій Петрович), дата
рождения - 26 января 1972 г., место рождения - г. Винница, СССР
185. Мелюхов Владимир Анатольевич (Мелюхов Володимир
Анатолiйович), дата рождения - 17 декабря 1978 г., место рождения -
Венгрия
186. Мирошниченко Юрий Романович (Мірошнiченко Юрій Романович),
дата рождения - 3 февраля 1970 г., место рождения - пос. ЛисиноКорпус,
Тосненский район, Ленинградская область, СССР
187. Митченко Татьяна Евгеньевна (Мiтченко Тетяна Евгенiвна), дата
рождения - 25 декабря 1951 г., место рождения - г. Киев, СССР
188. Михайлов Валерий Александрович (Михайлов Валерiй
Олександрович), дата рождения - 17 сентября 1969 г., место
рождения - г. Киев, СССР
189. Мойсик Владимир Романович (Мойсик Володимир Романович), дата
рождения - 18 августа 1957 г., место рождения - с. Стецева,
Снятынский район, Ивано-Франковская область, СССР
190. Мосийчук Игорь Владимирович (Мосійчук Ігор Володимирович),
дата рождения - 5 мая 1972 г., место рождения - г. Лубны,
Полтавская область, СССР
191. Москаленко Ярослав Николаевич (Москаленко Ярослав
Миколайович), дата рождения - 28 апреля 1975 г., место рождения -
с. Лютеж, Вышгородский район, Киевская область, СССР
192. Муженко Виктор Николаевич (Муженко Віктор Миколайович), дата
рождения - 10 октября 1961 г., место рождения - с. Выступовичи,
Овручский район, Житомирская область, СССР
193. Мусий Олег Степанович (Мусій Олег Степанович), дата рождения -
12 мая 1965 г., место рождения - с. Переспа, Сокальский район,
Львовская область, СССР
194. Найем Мустафа (Найєм Мустафа), дата рождения - 28 июня 1981 г.,
место рождения - г. Кабул, Афганистан
195. Никитенко Алексей Николаевич (Нiкiтенко Олексiй Миколайович),
дата рождения - 28 октября 1974 г., место рождения - Донецкая
область, СССР
196. Ницой Лариса Николаевна (Ніцой Лариса Миколаївна), дата
рождения - 17 марта 1969 г., место рождения - пгт Капитановка,
Новомиргородский район, Кировоградская область, СССР
197. Нищук Евгений Николаевич (Нищук Євген Миколайович), дата
рождения - 29 декабря 1972 г., место рождения - г. Ивано-Франковск,
СССР
198. Омелян Владимир Владимирович (Омелян Володимир
Володимирович), дата рождения - 30 января 1979 г., место
рождения - г. Львов, СССР
199. Онищенко Юрий Владимирович (Оніщенко Юрій Володимирович),
дата рождения - 17 января 1972 г., место рождения - пгт Линовица,
Прилукский район, Черниговская область, СССР
200. Онуфрик Богдан Семенович (Онуфрик Богдан Семенович), дата
рождения - 15 апреля 1958 г., место рождения - Ивано-Франковская
область, СССР
201. Осипов Евгений Валерьевич (Осипов Євген Валерiйович), дата
рождения - 14 мая 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР
202. Павелко Андрей Васильевич (Павелко Андрій Васильович), дата
рождения - 7 октября 1975 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
203. Павленко Ростислав Николаевич (Павленко Ростислав
Миколайович), дата рождения - 19 августа 1976 г., место рождения -
г. Севастополь, СССР
204. Павловский Игорь Валентинович (Павловський Ігор Валентинович),
дата рождения - 20 октября 1964 г., место рождения - г. Первомайск,
Николаевская область, СССР
205. Палатный Артур Леонидович (Палатний Артур Леонідович), дата
рождения - 15 июля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР
206. Парасюк Владимир Зиновьевич (Парасюк Володимир Зіновійович),
дата рождения - 9 июля 1987 г., место рождения - с. Майдан,
Жолковский район, Львовская область, СССР
207. Парубий Андрей Владимирович (Парубій Андрій Володимирович),
дата рождения - 31 января 1971 г., место рождения - г. Червоноград,
СССР
208. Парубочий Сергей Иванович (Парубочий Сергiй Iванович), дата
рождения - 29 апреля 1979 г., место рождения - г. Прилуки,
Черниговская область, СССР
209. Пастух Тарас Тимофеевич (Пастух Тарас Тимофійович), дата
рождения - 20 марта 1978 г., место рождения - г. Тернополь, СССР
210. Пашинский Сергей Владимирович (Пашинський Сергій
Володимирович), дата рождения - 14 октября 1966 г., место
рождения - с. Зорное, Березновский район, Ровненская область,
СССР
211. Педченко Сергей Анатольевич (Педченко Сергiй Анатолiйович),
дата рождения - 12 апреля 1974 г., место рождения - г. Горловка,
Донецкая область, СССР
212. Перерва Валерий Игоревич (Перерва Валерiй Iгорович), дата
рождения - 19 августа 1963 г., место рождения - РСФСР, СССР
213. Пертин Алексей Владимирович (Пертін Олексій Володимирович),
дата рождения - 4 мая 1972 г., место рождения - г. Череповец, СССР
214. Перцев Сергей Александрович (Перцев Сергiй Олександрович), дата
рождения - 3 мая 1979 г., место рождения - Польша
215. Петренко Анатолий Григорьевич (Петренко Анатолій Григорович),
дата рождения - 22 января 1969 г., место рождения - г. Карловка,
Полтавская область, СССР
216. Петренко Олег Николаевич (Петренко Олег Миколайович), дата
рождения - 17 сентября 1973 г., место рождения - г. Черкассы, СССР
217. Петров Алексей Геннадьевич (Петров Олексiй Геннадiйович), дата
рождения - 29 мая 1976 г., место рождения - РСФСР, СССР
218. Петухов Сергей Игоревич (Пєтухов Сергій Ігорович), дата
рождения - 27 октября 1984 г., место рождения - г. Донецк, СССР
219. Пинчук Виктор Михайлович (Пінчук Віктор Михайлович), дата
рождения - 14 февраля 1960 г., место рождения - г. Киев, СССР
220. Подоляк Ирина Игоревна (Подоляк Ірина Ігорівна), дата рождения -
2 мая 1967 г., место рождения - г. Золочев, Львовская область, СССР
221. Полторак Степан Тимофеевич (Полторак Степан Тимофійович), дата
рождения - 11 февраля 1965 г., место рождения - с. Веселая Долина,
Тарутинский район, Одесская область, СССР
222. Попов Игорь Владимирович (Попов Ігор Володимирович), дата
рождения - 18 апреля 1972 г., место рождения - с. Мизяковские
Хутора, Винницкий район, Винницкая область, СССР
223. Попов Олег Николаевич (Попов Олег Миколайович), дата
рождения - 14 ноября 1969 г., место рождения - г. Первомайск,
Днепропетровская область, СССР
224. Порошенко Алексей Петрович (Порошенко Олексій Петрович), дата
рождения - 6 марта 1985 г., место рождения - г. Киев, СССР
225. Портников Виталий Эдуардович (Портников Віталій Едуардович),
дата рождения - 14 мая 1967 г., место рождения - г. Киев, СССР
226. Разумный Андрей Георгиевич (Розумный Андрiй Георгiйович), дата
рождения - 29 апреля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР
227. Райнин Игорь Львович (Райнін Ігор Львович), дата рождения -
6 августа 1973 г., место рождения - г. Харьков, СССР
228. Редер Анатолий Семенович (Редер Анатолiй Семенович), дата
рождения - 18 декабря 1961 г., место рождения - г. Одесса, СССР
229. Ренский Сергей Александрович (Ренський Сергiй Олександрович),
дата рождения - 1 сентября 1970 г., место рождения - г. Умань,
Черкасская область, СССР
230. Ризаненко Павел Александрович (Різаненко Павло Олександрович),
дата рождения - 12 июля 1975 г., место рождения - с. Красиловка,
Броварский район, Киевская область, СССР
231. Рожкевич Олег Геннадьевич (Рожкевич Олег Геннадiйович), дата
рождения - 17 июля 1967 г., место рождения - г. Уфа, СССР
232. Розенблат Борислав Соломонович (Розенблат Борислав
Соломонович), дата рождения - 25 мая 1969 г., место рождения -
г. Киев, СССР
233. Роскина Диана Геннадьевна (Роскiна Дiана Геннадiївна), дата
рождения - 28 сентября 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР
234. Рубчевский Валерий Николаевич (Рубчевськiй Валерiй
Миколайович), дата рождения - 24 декабря 1952 г., место рождения -
РСФСР, СССР
235. Рудьковский Николай Николаевич (Рудьковський Микола
Миколайович), дата рождения - 18 декабря 1967 г., место рождения -
с. Старый Быков, Бобровицкий район, Черниговская область, СССР
236. Ружицкий Александр Леонидович (Ружицький Олександр
Леонiдович), дата рождения - 19 июня 1966 г., место рождения -
Молдавская ССР, СССР
237. Руснак Иван Степанович (Руснак Іван Степанович), дата рождения -
29 января 1952 г., место рождения - с. Деловое, Раховский район,
Закарпатская область, СССР
238. Рыбалка Сергей Викторович (Рибалка Сергій Вікторович), дата
рождения - 22 июля 1978 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
239. Рыженков Юрий Александрович (Риженков Юрій Олександрович),
дата рождения - 8 августа 1976 г., место рождения - г. Донецк, СССР
240. Сас Сергей Владимирович (Сас Сергій Володимирович), дата
рождения - 7 августа 1957 г., место рождения - с. Ермолаево,
Даурский район, Красноярский край, СССР
241. Свириденко Вадим Васильевич (Свiрiденко Вадим Васильович), дата
рождения - 17 апреля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР
242. Севрюков Владислав Владимирович (Севрюков Владислав
Володимирович), дата рождения - 13 мая 1975 г., место рождения -
г. Черновцы, СССР
243. Семенченко Семен Игоревич (Семенченко Семен Ігорович), дата
рождения - 6 июня 1974 г., место рождения - г. Севастополь, СССР
244. Семерак Остап Михайлович (Семерак Остап Михайлович), дата
рождения - 27 июня 1972 г., место рождения - г. Львов, СССР
245. Семочко Сергей Алексеевич (Семочко Сергій Олексійович), дата
рождения - 1 ноября 1972 г., место рождения - г. Ялта, СССР
246. Сенченко Андрей Виленович (Сенченко Андрій Віленович), дата
рождения - 1 ноября 1959 г., место рождения - г. Симферополь,
СССР
247. Сидоров Сергей Леонидович (Сидоров Сергій Леонідович), дата
рождения - 12 февраля 1963 г., место рождения -
г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР
248. Силантьев Денис Олегович (Силантьєв Денис Олегович), дата
рождения - 3 октября 1976 г., место рождения - г. Запорожье, СССР
249. Скляров Виталий Леонидович (Скляров Вiталiй Леонiдович), дата
рождения - 21 августа 1970 г., место рождения - г. Ясиноватая,
Донецкая область, СССР
250. Скуратовский Сергей Иванович (Скуратовський Сергiй Iванович),
дата рождения - 4 февраля 1971 г., место рождения -
Молдавская ССР, СССР
251. Слиденко Игорь Дмитриевич (Сліденко Ігор Дмитрович), дата
рождения - 14 июня 1973 г., место рождения - с. Севериновка,
Тростянецкий район, Винницкая область, СССР
252. Соболев Егор Викторович (Соболєв Єгор Вікторович), дата
рождения - 26 февраля 1977 г., место рождения - г. Краснодар, СССР
253. Соболев Сергей Владиславович (Соболєв Сергій Владиславович),
дата рождения - 5 сентября 1961 г., место рождения - г. Запорожье,
СССР
254. Сотников Олег Витальевич (Сотников Олег Віталійович), дата
рождения - 1971 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР
255. Спиваковский Александр Владимирович (Співаковський Олександр
Володимирович), дата рождения - 28 марта 1957 г., место рождения -
г. Херсон, СССР
256. Стемпицкий Андрей Любомирович (Стемпіцький Андрій
Любомирович), дата рождения - 4 декабря 1974 г., место рождения -
г. Борислав, Львовская область, СССР
257. Стець Юрий Ярославович (Стець Юрій Ярославович), дата
рождения - 29 декабря 1975 г., место рождения - г. Чортков,
Тернопольская область, СССР
258. Супрун Ульяна (Супрун Уляна), дата рождения - 30 января 1963 г.,
место рождения - г. Детройт, США
259. Сушкевич Валерий Михайлович (Сушкевич Валерій Михайлович),
дата рождения - 14 июня 1954 г., место рождения - г. Тараща,
Киевская область, СССР
260. Сыроед Оксана Ивановна (Сироїд Оксана Іванівна), дата рождения -
2 мая 1976 г., место рождения - с. Городище, Сокальский район,
Львовская область, СССР
261. Сюмар Виктория Петровна (Сюмар Вікторія Петрівна), дата
рождения - 23 октября 1977 г., место рождения - г. Никополь, СССР
262. Тарас Геннадий Васильевич (Тарас Геннадiй Васильович), дата
рождения - 17 февраля 1964 г., место рождения - г. Винница, СССР
263. Тарасенко Андрей Иванович (Тарасенко Андрій Іванович), дата
рождения - 17 ноября 1982 г., место рождения - г. Ингулец,
Днепропетровская область, СССР
264. Тарасюк Борис Иванович (Тарасюк Борис Іванович), дата рождения -
1 января 1949 г., место рождения - пгт Дзержинск, Житомирская
область, СССР
265. Телявский Владимир Иванович (Телявскiй Володимир Iванович), дата
рождения - 5 мая 1974 г., место рождения - г. Светловодск,
Кировоградская область, СССР
266. Тетерук Андрей Анатольевич (Тетерук Андрій Анатолійович), дата
рождения - 15 мая 1973 г., место рождения - г. Винница, СССР
267. Тимиш Григорий Иванович (Тіміш Григорій Іванович), дата
рождения - 11 декабря 1970 г., место рождения - с. Купка,
Глыбокский район, Черновицкая область, СССР
268. Тимошенко Юлия Владимировна (Тимошенко Юлiя Володимирiвна),
дата рождения - 27 ноября 1960 г., место рождения -
г. Днепропетровск, СССР
269. Тимошенко Юрий Владимирович (Тимошенко Юрій
Володимирович), дата рождения - 3 апреля 1961 г., место рождения -
с. Дивное, Ставропольский край, СССР
270. Ткаченко Александр Владиславович (Ткаченко Олександр
Владиславович), дата рождения - 22 января 1966 г., место рождения -
г. Киев, СССР
271. Третьяков Александр Юрьевич (Третьяков Олександр Юрійович),
дата рождения - 20 марта 1970 г., место рождения - г. Киев, СССР
272. Труба Роман Михайлович (Труба Роман Михайлович), дата
рождения - 6 ноября 1974 г., место рождения - г. Львов, СССР
273. Трутаев Игорь Викторович (Трутаев Iгор Вiкторович), дата
рождения - 28 марта 1958 г., место рождения - г. Харьков, СССР
274. Тука Георгий Борисович (Тука Георгій Борисович), дата рождения -
24 ноября 1963 г., место рождения - г. Киев, СССР
275. Тупицкий Александр Николаевич (Тупицький Олександр
Миколайович), дата рождения - 28 января 1963 г., место рождения -
с. Белозерье, Черкасский район, Черкасская область, СССР
276. Турчинов Александр Валентинович (Турчинов Олександр
Валентинович), дата рождения - 31 марта 1964 г., место рождения -
г. Днепропетровск, СССР
277. Тымчук Дмитрий Борисович (Тимчук Дмитро Борисович), дата
рождения - 27 июня 1972 г., место рождения - г. Чита, СССР
278. Тютюнников Александр Петрович (Тютюнникiв Олександр
Петрович), дата рождения - 23 апреля 1951 г., место рождения -
РСФСР, СССР
279. Тягнибок Олег Ярославович (Тягнибок Олег Ярославович), дата
рождения - 7 ноября 1968 г., место рождения - г. Львов, СССР
280. Фарион Ирина Дмитриевна (Фаріон Ірина Дмитрівна), дата
рождения - 29 апреля 1964 г., место рождения - г. Львов, СССР
281. Федорчук Владимир Ярославович (Федорчук Володимир
Ярославович), дата рождения - 23 мая 1973 г., место рождения -
г. Долина, Ивано-Франковская область, СССР
282. Филатов Алексей Валерьевич (Філатов Олексій Валерійович), дата
рождения - 25 ноября 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР
283. Филатов Борис Альбертович (Філатов Борис Альбертович), дата
рождения - 7 марта 1972 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
284. Фридман Юрий Анатольевич (Фрiдман Юрiй Анатолiйович), дата
рождения - 8 декабря 1957 г., место рождения - г. Севастополь, СССР
285. Фриз Ирина Васильевна (Фріз Ірина Василівна), дата рождения -
25 сентября 1974 г., место рождения - г. Евпатория, СССР
286. Фукс Павел Яковлевич (Фукс Павло Якович), дата рождения -
27 октября 1971 г., место рождения - г. Харьков, СССР
287. Фурсин Иван Геннадьевич (Фурсін Іван Геннадійович), дата
рождения - 16 сентября 1971 г., место рождения - г. Киев, СССР
288. Цеголко Святослав Петрович (Цеголко Святослав Петрович), дата
рождения - 30 апреля 1979 г., место рождения - с. Бурштын, ИваноФранковская
область, СССР
289. Чалый Валерий Алексеевич (Чалий Валерій Олексійович), дата
рождения - 1 июля 1970 г., место рождения - г. Винница, СССР
290. Чебанов Валентин Анатольевич (Чебанов Валентин Анатолiйович),
дата рождения - 29 ноября 1974 г., место рождения - г. Харьков,
СССР
291. Червакова Ольга Валерьевна (Червакова Ольга Валерiївна), дата
рождения - 6 апреля 1975 г., место рождения - г. Днепропетровск,
СССР
292. Черненко Сергей Павлович (Черненко Сергій Павлович), дата
рождения - 1973 год, место рождения - г. Донецк, СССР
293. Черновецкий Леонид Михайлович (Черновецький Леонід
Михайлович), дата рождения - 25 декабря 1951 г., место рождения -
г. Харьков, СССР
294. Черновецкий Степан Михайлович (Черновецький Степан
Михайлович), дата рождения - 28 октября 1978 г., место рождения -
г. Харьков, СССР
295. Черновол Татьяна Николаевна (Чорновол Тетяна Миколаївна), дата
рождения - 4 июня 1979 г., место рождения - г. Киев, СССР
296. Черныш Вадим Олегович (Черниш Вадим Олегович), дата
рождения - 16 октября 1971 г., место рождения - пос. Казанка,
Николаевская область, СССР
297. Черняев Святослав Владимирович (Черняєв Святослав
Володимирович), дата рождения - 16 сентября 1969 г., место
рождения - г. Харьков, СССР
298. Черняк Роман Евгеньевич (Черняк Роман Євгенович), дата
рождения - 24 августа 1963 г., место рождения - с. Луговое,
Бродовский район, Львовская область, СССР
299. Чигирь Роман Леонидович (Чигир Роман Леонідович), дата
рождения - 1972 год, место рождения - г. Днепропетровск, СССР
300. Чижмарь Юрий Васильевич (Чижмарь Юрій Васильович), дата
рождения - 27 октября 1974 г., место рождения - г. Ужгород, СССР
301. Чубаров Рефат Абдурахманович (Чубаров Рефат Абдурахманович),
дата рождения - 22 сентября 1957 г., место рождения - г. Самарканд,
СССР
302. Чумак Виктор Васильевич (Чумак Віктор Васильович), дата
рождения - 5 июня 1958 г., место рождения - г. Хмельницкий, СССР
303. Шаповал Виктория Валентиновна (Шаповал Вікторія Валентинівна),
дата рождения - 25 апреля 1973 г., место рождения - с. Макеевка,
Смелянский район, Черкасская область, СССР
304. Шаповалов Валерий Афанасьевич (Шаповалов Валерiй Опанасович),
дата рождения - 17 октября 1947 г., место рождения - г. Донецк,
СССР
305. Шаптала Наталья Константиновна (Шаптала Наталя Костянтинівна),
дата рождения - 18 апреля 1959 г., место рождения - г. Донецк, СССР
306. Шверк Григорий Аронович (Шверк Григорій Аронович), дата
рождения - 20 июля 1957 г., место рождения - г. Северодонецк,
Луганская область, СССР
307. Шевченко Виктор Леонидович (Шевченко Віктор Леонідович), дата
рождения - 4 декабря 1980 г., место рождения - г. Коломыя, ИваноФранковская
область, СССР
308. Шевчук Олег Николаевич (Шевчук Олег Миколайович), дата
рождения - 3 августа 1969 г., место рождения - г. Одесса, СССР
309. Шевчук Станислав Владимирович (Шевчук Станіслав
Володимирович), дата рождения - 11 июня 1969 г., место рождения -
г. Харьков, СССР
310. Шимкив Дмитрий Анатольевич (Шимків Дмитро Анатолійович),
дата рождения - 28 сентября 1975 г., место рождения - г. Львов,
СССР
311. Шухевич Юрий-Богдан Романович (Шухевич Юрій-Богдан
Романович), дата рождения - 28 марта 1933 г., место рождения -
с. Оглядов, Оглядов, Радеховский район, Львовская область, СССР
312. Южанина Нина Петровна (Южанiна Нiна Петрiвна), дата рождения -
11 января 1965 г., место рождения - с. Сгурьевка, Киевская область,
СССР
313. Юзькова Татьяна Леонидовна (Юзькова Тетяна Леонідівна), дата
рождения - 1 сентября 1963 г., место рождения - г. Черкассы, СССР
314. Юринец Оксана Васильевна (Юринець Оксана Василівна), дата
рождения - 27 февраля 1978 г., место рождения - с. Коты,
Яворовский район, Львовская область, СССР
315. Юров Валерий Анатольевич (Юров Валерiй Анатолiйович), дата
рождения - 7 июня 1961 г., место рождения - г. Запорожье, СССР
316. Юрушев Леонид Леонидович (Юрушев Леонід Леонідович), дата
рождения - 16 февраля 1946 г., место рождения - г. Сталино, СССР
317. Юрчишин Петр Васильевич (Юрчишин Петро Васильович), дата
рождения - 13 июля 1958 г., место рождения - г. Антрацит, Луганская
область, СССР
318. Янковский Николай Андреевич (Янковський Микола Андрійович),
дата рождения - 12 августа 1944 г., место рождения - с. Покотилово,
Новоархангельский район, Кировоградская область, СССР
319. Ярмак Дмитрий Борисович (Ярмак Дмитро Борисович), дата
рождения - 30 сентября 1975 г., место рождения - г. Прилуки,
Черниговская область, СССР
320. Ярославский Александр Владиленович (Ярославський Олександр
Владиленович), дата рождения - 5 декабря 1959 г., место рождения -
г. Жданов, СССР
321. Ярош Дмитрий Анатольевич (Ярош Дмитро Анатолійович), дата
рождения - 30 сентября 1971 г., место рождения -
г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР
322. Яценюк Арсений Петрович (Яценюк Арсеній Петрович), дата
рождения - 22 мая 1974 г., место рождения - г. Черновцы, СССР.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.