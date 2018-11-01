Аваков, Григоришин, Пашинский, Пинчук, Тимошенко, Турчинов, Ярославский и сын Порошенко. ПОЛНЫЙ СПИСОК украинских граждан, попавших под санкции РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление.

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Экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк включены в список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры. Кроме того, глава МВД Украины Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов внесены в перечень лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры.

Алексей Порошенко - старший сын президента Украины Петра Порошенко - внесен в санкционный список России.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры

1. Абдулов Абдула Юсупович (Абдулов Абдула Юсупович), дата

рождения - 30 апреля 1956 г., место рождения - пгт Муратали,

Пскентский район, Ташкентская область, СССР

2. Аброськин Вячеслав Васильевич (Аброськін В’ячеслав Васильович),

дата рождения - 20 апреля 1973 г., место рождения - г. Симферополь,

СССР

3. Аваков Арсен Борисович (Аваков Арсен Борисович), дата рождения -

2 января 1964 г., место рождения - г. Баку, СССР

4. Агафонов Игорь Игоревич (Агафонов Ігор Ігорович), дата

рождения - 17 июня 1972 г., место рождения - Киевская область,

СССР

5. Алексеенко Андрей Викторович (Алєксєєнко Андрій Вікторович),

дата рождения - 29 июля 1963 г., место рождения - Черниговская

область, СССР

6. Амельченко Василий Васильевич (Aмельченко Василь Васильович),

дата рождения - 28 ноября 1962 г., место рождения - с. Хоромное,

Брянская область, СССР

7. Анненкова Наталия Валентиновна (Аннєнкова Наталія Валентинівна),

дата рождения - 10 февраля 1975 г., место рождения - г. Червоноград,

СССР

8. Антонов Виталий Борисович (Антонов Віталій Борисович), дата

рождения - 12 декабря 1962 г., место рождения - г. Стрый, Львовская

область, СССР

9. Артюшенко Игорь Андреевич (Артюшенко Ігор Андрійович), дата

рождения - 21 сентября 1984 г., место рождения - г. Запорожье,

СССР

10. Арьев Владимир Игоревич (Ар'єв Володимир Ігорович), дата

рождения - 31 марта 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР

11. Бабин Борис Владимирович (Бабін Борис Володимирович), дата

рождения - 12 марта 1981 г., место рождения - г. Евпатория, СССР

12. Барна Олег Степанович (Барна Олег Степанович), дата рождения -

18 апреля 1967 г., место рождения - с. Нагорянка, Чортковский район,

Тернопольская область, СССР

13. Барщовский Тарас Ярославович (Барщовський Тарас Ярославович),

дата рождения - 1972 г., место рождения - с. Братковичи, Львовская

область, СССР

14. Бенкендорф Егор Андреевич (Бенкендорф Єгор Андрійович), дата

рождения - 14 февраля 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

15. Берѐза Борислав Ефимович (Берьоза Борислав Юхимович), дата

рождения - 13 июня 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

16. Береза Юрий Николаевич (Береза Юрій Миколайович), дата

рождения - 8 февраля 1970 г., место рождения - с. Саксагань,

Пятихатский район, Днепропетровская область, СССР

17. Березенко Сергей Иванович (Березенко Сергій Іванович), дата

рождения - 11 апреля 1984 г., место рождения - г. Винница, СССР

18. Березюк Олег Романович (Березюк Олег Романович), дата

рождения - 8 октября 1969 г., место рождения - г. Львов, СССР

19. Билецкий Андрей Евгеньевич (Білецький Андрій Євгенович), дата

рождения - 5 августа 1979 г., место рождения - г. Харьков, СССР

20. Билозир Оксана Владимировна (Білозір Оксана Володимирівна), дата

рождения - 30 мая 1957 г., место рождения - пгт Смыга, Дубенской

район, Ровненская область, СССР

21. Боголюбов Геннадий Борисович (Боголюбов Геннадій Борисович),

дата рождения - 20 января 1962 г., место рождения -

г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

22. Богомолец Ольга Вадимовна (Богомолець Ольга Вадимівна), дата

рождения - 22 марта 1966 г., место рождения - г. Киев, СССР

23. Богуцкий Александр Андреевич (Богуцький Олександр Андрійович),

дата рождения - 2 декабря 1971 г., место рождения - г. Львов, СССР

24. Богуцкий Юрий Петрович (Богуцький Юрій Петрович), дата

рождения - 24 сентября 1952 г., место рождения - с. Николаевка,

Великолепетихский район, Херсонская область, СССР

25. Божок Егор Валерьевич (Божок Єгор Валерійович), дата рождения -

6 сентября 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР

26. Бондаренко Владимир Валерьевич (Бондаренко Володимир

Валерійович), дата рождения - 28 ноября 1981 г., место рождения -

г. Киев, СССР

27. Бондарь Михаил Леонтьевич (Бондар Михайло Леонтійович), дата

рождения - 17 ноября 1973 г., место рождения - с. Бодячев,

Сокальский район, Львовская область, СССР

28. Бородянский Владимир Владимирович (Бородянський Володимир

Володимирович), дата рождения - 15 января 1974 г., место

рождения - г. Новый Роздол, Львовская область, СССР

29. Бренер Михаил Александрович (Бренер Михайло Олександрович),

дата рождения - 30 ноября 1952 г., место рождения - пос. Рубежное,

Луганская область, СССР

30. Бригинец Александр Михайлович (Брiгiнець Олександр

Михайлович), дата рождения - 14 апреля 1962 г., место рождения -

г. Киев, СССР

31. Бурбак Максим Юрьевич (Бурбак Максим Юрійович), дата

рождения - 13 января 1976 г., место рождения - г. Черновцы, СССР

32. Буряк Александр Васильевич (Буряк Олександр Васильович), дата

рождения - 23 мая 1970 г., место рождения - г. Донецк, СССР

33. Буряк Сергей Васильевич (Буряк Сергій Васильович), дата

рождения - 1 апреля 1966 г., место рождения - г. Донецк, СССР

34. Буткевич Геннадий Владиславович (Буткевич Геннадій

Владиславович), дата рождения - 27 мая 1958 г., место рождения -

г. Днепропетровск, СССР

35. Буян Сергей Иванович (Буян Сергiй Iванович), дата рождения -

12 марта 1958 г., место рождения - г. Долинская, Кировоградская

область, СССР

36. Вадатурский Алексей Афанасьевич (Вадатурський Олексій

Опанасович), дата рождения - 8 сентября 1947 г., место рождения -

с. Бендзари, Одесская область, СССР

37. Варченко Ольга Александровна (Варченко Ольга Олександрiвна),

дата рождения - 21 сентября 1977 г., место рождения - г. Свердловск,

Луганская область, СССР

38. Василько Александр Леонидович (Василько Олександр Леонiдович),

дата рождения - 25 марта 1983 г., место рождения - Белорусская ССР,

СССР

39. Веревский Андрей Михайлович (Веревський Андрій Михайлович),

дата рождения - 25 июля 1974 г., место рождения - г. Полтава, СССР

40. Верещагин Николай Иванович (Верещагин Микола Iванович), дата

рождения - 23 мая 1952 г., место рождения - пгт Литин, Винницкая

область, СССР

41. Винник Иван Юльевич (Вінник Іван Юлійович), дата рождения -

3 января 1979 г., место рождения - г. Новая Каховка, Херсонская

область, СССР

42. Витко Артем Леонидович (Вітко Артем Леонідович), дата

рождения - 31 января 1983 г., место рождения - г. Прага,

Чехословакия

43. Вишневская Любовь Викторовна (Вишневська Любов Вiкторовна),

дата рождения - 4 июня 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР

44. Власенко Сергей Владимирович (Власенко Сергій Володимирович),

дата рождения - 7 марта 1967 г., место рождения - г. Львов, СССР

45. Вовк Виктор Иванович (Вовк Віктор Іванович), дата рождения -

20 мая 1962 г., место рождения - г. Киев, СССР

46. Воронков Александр Петрович (Воронков Олександр Петрович),

дата рождения - 11 февраля 1947 г., место рождения -

г. Северодонецк, Луганская область, СССР

47. Высоцкий Сергей Витальевич (Висоцький Сергій Віталійович), дата

рождения - 10 июля 1985 г., место рождения - г. Киев, СССР

48. Вятрович Владимир Михайлович (В'ятрович Володимир

Михайлович), дата рождения - 7 июня 1977 г., место рождения -

г. Львов, СССР

49. Гаврилюк Михаил Витальевич (Гаврилюк Михайло Віталійович), дата

рождения - 15 августа 1979 г., место рождения - с. Яровка,

Черновицкая область, СССР

50. Галасюк Виктор Валерьевич (Галасюк Віктор Валерійович), дата

рождения - 28 августа 1981 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

51. Гданов Изет Рустемович (Гданов Iзет Рустемович), дата рождения -

16 сентября 1983 г., место рождения - Ферганская область, СССР

52. Геллер Евгений Борисович (Гєллєр Євген Борисович), дата

рождения - 12 мая 1974 г., место рождения - г. Донецк, СССР

53. Герасимов Артур Владимирович (Герасимов Артур Володимирович),

дата рождения - 23 августа 1972 г., место рождения - г. Решетиловка,

СССР

54. Геращенко Антон Юрьевич (Геращенко Антон Юрійович), дата

рождения - 10 февраля 1979 г., место рождения - г. Харьков, СССР

55. Геращенко Ирина Владимировна (Геращенко Ірина Володимирівна),

дата рождения - 15 мая 1971 г., место рождения - г. Черкассы, СССР

56. Герега Александр Владимирович (Герега Олександр

Володимирович), дата рождения - 27 июня 1967 г., место рождения -

г. Городок, Хмельницкая область, СССР

57. Герега Галина Федоровна (Герега Галина Федорівна), дата

рождения - 9 августа 1959 г., место рождения - с. Глинець,

Яворовский район, Львовская область, СССР

58. Гладковский Олег Владимирович (Гладковський Олег

Володимирович), дата рождения - 5 февраля 1970 г., место

рождения - г. Чуднов, Житомирская область, СССР

59. Глотов Александр Викторович (Глотов Олександр Вiкторович), дата

рождения - 29 декабря 1958 г., место рождения - г. Харьков, СССР

60. Голобуцкий Алексей Петрович (Голобуцький Олексій Петрович), дата

рождения - 26 мая 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

61. Головатый Сергей Петрович (Головатий Сергій Петрович), дата

рождения - 29 мая 1954 г., место рождения - г. Одесса, СССР

62. Гончаренко Алексей Алексеевич (Гончаренко Олексій Олексійович),

дата рождения - 16 сентября 1980 г., место рождения - г. Одесса,

СССР

63. Гопко Анна Николаевна (Гопко Ганна Миколаївна), дата рождения -

4 марта 1982 г., место рождения - с. Ганачевка, Львовская область,

СССР

64. Городовенко Виктор Валентинович (Городовенко Віктор

Валентинович), дата рождения - 22 февраля 1968 г., место

рождения - г. Мелитополь, СССР

65. Грановский Александр Михайлович (Грановський Олександр

Михайлович), дата рождения - 25 декабря 1979 г., место рождения -

г. Киев, СССР

66. Григоришин Константин Иванович (Грiгорiшин Костянтин Іванович),

дата рождения - 16 ноября 1965 г., место рождения -

г. Запорожье, СССР

67. Гриневич Лилия Михайловна (Грiневич Лілія Михайлівна), дата

рождения - 13 мая 1965 г., место рождения - г. Львов, СССР

68. Грицак Василий Сергеевич (Грiцак Василь Сергійович), дата

рождения - 14 января 1967 г., место рождения - с. Буща, Дубенский

район, Ровенская область, СССР

69. Грымчак Юрий Николаевич (Гримчак Юрій Миколайович), дата

рождения - 30 октября 1965 г., место рождения - г. Донецк, СССР

70. Грынев Игорь Алексеевич (Гринєв Ігор Олексійович), дата

рождения - 10 марта 1961 г., место рождения - г. Львов, СССР

71. Гузь Игорь Владимирович (Гузь Ігор Володимирович), дата

рождения - 11 января 1982 г., место рождения - г. Луцк, СССР

72. Гультай Михаил Мирославович (Гультай Михайло Мирославович),

дата рождения - 10 апреля 1958 г., место рождения - с. Глушков,

Городенковский район, Ивано-Франковская область, СССР

73. Гуменчук Александр Александрович (Гуменчук Олександр

Олександрович), дата рождения - 5 ноября 1955 г., место рождения -

с. Павловка, Калиновский район, Винницкая область, СССР

74. Гупало Олег Семенович (Гупало Олег Семенович), дата рождения -

13 ноября 1963 г., место рождения - с. Александровка,

Александровский район, Кировоградская область, СССР

75. Данченко Александр Иванович (Данченко Олександр Іванович), дата

рождения - 14 ноября 1974 г., место рождения - г. Кривой Рог, СССР

76. Дейдей Евгений Сергеевич (Дейдей Євген Сергійович), дата

рождения - 12 июля 1987 г., место рождения - г. Рени, Одесская

область, СССР

77. Демехин Вадим Борисович (Демехiн Вадим Борисович), дата

рождения - 6 июля 1961 г., место рождения - г. Харьков, СССР

78. Демченко Руслан Михайлович (Демченко Руслан Михайлович), дата

рождения - 15 июля 1965 г., место рождения - г. Киев, СССР

79. Демчина Павел Владимирович (Демчина Павло Володимирович),

дата рождения - 25 августа 1976 г., место рождения - г. Ровно, СССР

80. Денисенко Андрей Сергеевич (Денисенко Андрій Сергійович), дата

рождения - 1 января 1973 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

81. Денисенко Вадим Игоревич (Денисенко Вадим Iгоревич), дата

рождения - 7 апреля 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

82. Деревянко Юрий Богданович (Дерев'янко Юрій Богданович), дата

рождения - 7 мая 1973 г., место рождения - г. Надворная, ИваноФранковская

область, СССР

83. Джемилев Мустафа Абдулджемиль (Джемі лєв Мустафа

Абдульджемільоглу), дата рождения - 13 ноября 1943 г., место

рождения - с. Междуречье (Ай-Серез), Крымская АССР, СССР

84. Дзензерский Денис Викторович (Дзензерський Денис Вікторович),

дата рождения - 22 декабря 1978 г., место рождения -

г. Днепропетровск, СССР

85. Днепров Алексей Сергеевич (Дніпров Олексій Сергійович), дата

рождения - 25 февраля 1982 г., место рождения - г. Киев, СССР

86. Добродомов Дмитрий Евгеньевич (Добродомов Дмитро Євгенович),

дата рождения - 13 января 1977 г., место рождения - г. Львов, СССР

87. Довгий Олесь Станиславович (Довгий Олесь Станіславович), дата

рождения - 1 октября 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР

88. Домбровский Александр Георгиевич (Домбровський Олександр

Георгійович), дата рождения - 7 июля 1962 г., место рождения -

г. Калиновка, Винницкая область, СССР

89. Домнич Игорь Константинович (Домнич Iгор Костянтинович), дата

рождения - 1 июля 1965 г., место рождения - г. Харьков, СССР

90. Донец Татьяна Анатольевна (Донець Тетяна Анатоліївна), дата

рождения - 11 июля 1980 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

91. Доровский Александр Викторович (Доровський Олександр

Вiкторович), дата рождения - 21 мая 1960 г., место рождения -

пос. Воздвиженка, Михайловский район, Приморский край, СССР

92. Дублян Александр Владимирович (Дублян Олександр

Володимирович), дата рождения - 24 мая 1964 г., место рождения -

г. Чуднов, Житомирская область, СССР

93. Дубневич Богдан Васильевич (Дубневич Богдан Васильович), дата

рождения - 10 мая 1962 г., место рождения - с. Зубра, Львовская

область, СССР

94. Дундич Ирина Викторовна (Дундич Iрина Вiкторiвна), дата

рождения - 9 октября 1964 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

95. Еленский Виктор Евгеньевич (Єленський Віктор Євгенович), дата

рождения - 26 марта 1957 г., место рождения - г. Чадан, Тувинская

АССР, СССР

96. Елисеев Константин Петрович (Єлісєєв Костянтин Петрович), дата

рождения - 14 сентября 1970 г., место рождения - г. Красноармейск,

Донецкая область, СССР

97. Ермаков Евгений Петрович (Єрмаков Євген Петрович), дата

рождения - 1961 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

98. Жебровская Филя Ивановна (Жебровська Філя Іванівна), дата

рождения - 24 марта 1950 г., место рождения - с. Немиринцы,

Ружинский район, Житомирская область, СССР

99. Жеваго Константин Валентинович (Жеваго Костянтин

Валентинович), дата рождения - 7 января 1974 г., место рождения -

пос. Иультин, Магаданская область, СССР

100. Жукотанский Александр Васильевич (Жукотанський Олександр

Васильович), дата рождения - 3 сентября 1965 г., место рождения -

пгт Вендичаны, Могилев-Подольский район, Винницкая область,

СССР

101. Забор Сергей Иванович (Забор Сергiй Iванович), дата рождения -

20 сентября 1968 г., место рождения - г. Львов, СССР

102. Загорий Владимир Антонович (Загорiй Володимир Антонович), дата

рождения - 9 сентября 1951 г., место рождения - с. Старый Калкаев,

Семеновский район, Полтавская область, СССР

103. Загорий Глеб Владимирович (Загорій Гліб Володимирович), дата

рождения - 21 августа 1976 г., место рождения - г. Вологда, СССР

104. Заика Евгений Эдуардович (Заïка Євген Едуардович), дата

рождения - 18 июня 1970 г., место рождения - г. Харьков, СССР

105. Заика Сергей Валерьевич (Заïка Сергiй Валерiйович), дата

рождения - 17 марта 1966 г., место рождения - г. Харьков, СССР

106. Залищук Светлана Петровна (Заліщук Світлана Петрівна), дата

рождения - 24 октября 1982 г., место рождения - г. Жашков,

Черкасская область, СССР

107. Запорожец Михаил Петрович (Запорожець Михайло Петрович), дата

рождения - 31 марта 1968 г., место рождения - с. Слобода,

Кагарлыкский район, Киевская область, СССР

108. Заружко Валерия Леонидовна (Заружко Валерiя Леонiдiвна), дата

рождения - 2 декабря 1978 г., место рождения - г. Донецк, СССР

109. Зварыч Роман Михайлович (Зварич Роман Михайлович), дата

рождения - 20 ноября 1953 г., место рождения - г. Йонкерс, штат

Нью-Йорк, США

110. Здаревская Юлия Михайловна (Здаревська Юлiя Михайлiвна), дата

рождения - 10 ноября 1954 г., место рождения -

г. Староконстантинов, Хмельницкая область, СССР

111. Злочевский Николай Владиславович (Злочевський Микола

Владиславович), дата рождения - 14 июня 1966 г., место рождения -

г. Киев, СССР

112. Иванчук Андрей Владимирович (Іванчук Андрій Володимирович),

дата рождения - 16 июня 1973 г., место рождения - г. ИваноФранковск,

СССР

113. Ивахив Степан Петрович (Івахів Степан Петрович), дата рождения -

24 января 1968 г., место рождения - с. Андреевка, Жовковский район,

Львовская область, СССР

114. Ильенко Андрей Юрьевич (Іллєнко Андрій Юрійович), дата

рождения - 24 июня 1987 г., место рождения - г. Киев, СССР

115. Йоффе Юлий Яковлевич (Іоффе Юлій Якович), дата рождения -

10 декабря 1940 г., место рождения - г. Луганск, СССР

116. Калченко Виталий Иванович (Калченко Вiталiй Iванович), дата

рождения - 1 мая 1934 г., место рождения - г. Харьков, СССР

117. Каплин Сергей Николаевич (Каплін Сергій Миколайович), дата

рождения - 15 декабря 1979 г., место рождения - с. Опрышки,

Глобинский район, Полтавская область, СССР

118. Караманиц Федор Иванович (Караманиць Федір Іванович), дата

рождения - 18 апреля 1949 г., место рождения - с. Стыла,

Старобешевский район, Донецкая область, СССР

119. Карась Евгений Валерьевич (Карась Євген Валерiйович), дата

рождения - 11 июня 1964 г., место рождения - г. Киев, СССР

120. Карачун Виктор Иванович (Карачун Віктор Іванович), дата

рождения - 1 января 1970 г., место рождения - с. Липняжка,

Добровеличковский район, Кировоградская область, СССР

121. Касминин Александр Владимирович (Касмінін Олександр

Володимирович), дата рождения - 10 января 1966 г., место

рождения - с. Кумы, Карловский район, Полтавская область, СССР

122. Кириленко Вячеслав Анатольевич (Кириленко В'ячеслав

Анатолійович), дата рождения - 7 июня 1968 г., место рождения -

пгт Полесское, Киевская область, СССР

123. Кирилюк Олег Васильевич (Кiрiлюк Олег Васiльович), дата

рождения - 13 октября 1967 г., место рождения - с. Заречье,

Ружинский район, Житомирская область, СССР

124. Кириченко Алексей Николаевич (Кириченко Олексiй Миколайович),

дата рождения - 16 марта 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР

125. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Климпуш-Цинцадзе Іванна

Орестівна), дата рождения - 5 июля 1972 г., место рождения - г. Киев,

СССР

126. Князев Сергей Николаевич (Князєв Сергій Миколайович), дата

рождения - 18 октября 1971 г., место рождения - пгт Мстера,

Вязниковский район, Владимирская область, СССР

127. Князевич Руслан Петрович (Князевич Руслан Петрович), дата

рождения - 28 июня 1974 г., место рождения - г. Ивано-Франковск,

СССР

128. Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович),

дата рождения - 16 августа 1978 г., место рождения - г. Киев, СССР

129. Коваль Михаил Владимирович (Коваль Михайло Володимирович),

дата рождения - 26 февраля 1956 г., место рождения - г. Изяслав,

СССР

130. Ковальчук Виталий Анатольевич (Ковальчук Віталій Анатолійович),

дата рождения - 23 мая 1969 г., место рождения - с. Буча, КиевоСвятошинский

район, Киевская область, СССР

131. Колесник Виктор Павлович (Колесник Віктор Павлович), дата

рождения - 19 июля 1960 г., место рождения - с. Подвысокое,

Боровский район, Харьковская область, СССР

132. Колесников Дмитрий Дмитриевич (Колеснiков Дмитро Дмитрович),

дата рождения - 15 октября 1968 г., место рождения - г. Харьков,

СССР

133. Кондратюк Валерий Витальевич (Кондратюк Валерій Віталійович),

дата рождения - 1 января 1970 г., место рождения - Кировоградская

область, СССР

134. Кондратюк Елена Константиновна (Кондратюк Олена

Костянтинівна), дата рождения - 17 ноября 1970 г., место рождения -

г. Львов, СССР

135. Кононенко Виктор Ионасович (Кононенко Віктор Іонасович), дата

рождения - 30 мая 1974 г., место рождения - с. Оситняжко,

Новомиргородский район, Кировоградская область, СССР

136. Корбан Геннадий Олегович (Корбан Геннадій Олегович), дата

рождения - 24 мая 1970 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

137. Коротков Андрей Николаевич (Коротков Андрiй Миколайович), дата

рождения - 19 сентября 1965 г., место рождения - РСФСР, СССР

138. Корчинская Оксана Анатольевна (Корчинська Оксана Анатолiiвна),

дата рождения - 17 ноября 1970 г., место рождения - г. Житомир,

СССР

139. Корчинский Дмитрий Александрович (Корчинський Дмитро

Олександрович), дата рождения - 22 января 1964 г., место рождения -

г. Киев, СССР

140. Костельман Владимир Михайлович (Костельман Володимир

Михайлович), дата рождения - 11 ноября 1972 г., место рождения -

г. Днепропетровск, СССР

141. Косюк Юрий Анатольевич (Косюк Юрій Анатолійович), дата

рождения - 27 мая 1968 г., место рождения - пгт Катеринополь,

Черкасская область, СССР

142. Котвицкий Игорь Александрович (Котвіцький Ігор Олександрович),

дата рождения - 24 января 1970 г., место рождения - г. Харьков,

СССР

143. Коханивский Николай Николаевич (Коханівський Микола

Миколайович), дата рождения - 25 мая 1971 г., место рождения -

пгт Приазовское, Приазовский район, Запорожская область, СССР

144. Кошелѐва Алена Владимировна (Кошелєва Альона Володимирівна),

дата рождения - 14 июля 1990 г., место рождения - г. Харьков, СССР

145. Кривенко Виктор Васильевич (Кривенко Віктор Васильович), дата

рождения - 6 августа 1955 г., место рождения - с. Мотыжин,

Макаровский район, Киевская область, СССР

146. Кривенко Виктор Николаевич (Кривенко Віктор Миколайович), дата

рождения - 9 января 1982 г., место рождения - г. Днепродзержинск,

Днепропетровская область, СССР

147. Крикушенко Александр Георгиевич (Крикушенко Олександр

Георгійович), дата рождения - 9 июня 1960 г., место рождения -

г. Таганрог, СССР

148. Крицкая Таисия Николаевна (Крицька Таiсiя Миколаiвна), дата

рождения - 6 июня 1949 г., место рождения - г. Киев, СССР

149. Крылов Владимир Владимирович (Крилов Володимир

Володимирович), дата рождения - 7 октября 1957 г., место

рождения - Азербайджанская ССР, СССР

150. Кужель Александра Владимировна (Кужель Олександра

Володимирівна), дата рождения - 4 июля 1953 г., место рождения -

г. Константиновка, Донецкая область, СССР

151. Кузив Роман Михайлович (Кузiв Роман Михайлович), дата

рождения - 6 апреля 1955 г., место рождения - г. Бучач,

Тернопольская область, СССР

152. Кулеба Николай Николаевич (Кулеба Микола Миколайович), дата

рождения - 23 марта 1972 г., место рождения - г. Киев, СССР

153. Куличенко Иван Иванович (Куліченко Іван Іванович), дата

рождения - 7 июля 1955 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

154. Куницын Сергей Владимирович (Куніцин Сергій Володимирович),

дата рождения - 27 июня 1960 г., место рождения - г. Бекдаш,

Туркменская ССР, СССР

155. Куприенко Олег Васильевич (Купрієнко Олег Васильович), дата

рождения - 18 августа 1964 г., место рождения - с. Смяч, Сновский

район, Черниговская область, СССР

156. Куприй Виталий Николаевич (Купрій Віталій Миколайович), дата

рождения - 20 августа 1973 г., место рождения - г. Днепродзержинск,

Днепропетровская область, СССР

157. Куркчи Юсуф Ибрагимович (Куркчі Юсуф Ібрагімович), дата

рождения - 2 января 1972 г., место рождения - г. Бешарык, Узбекская

ССР, СССР

158. Кутовой Тарас Викторович (Кутовий Тарас Вікторович), дата

рождения - 25 февраля 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

159. Лазакович Игорь Васильевич (Лазакович Iгор Васильович), дата

рождения - 18 августа 1961 г., место рождения - г. Лисичанск,

Луганская область, СССР

160. Лапин Игорь Александрович (Лапін Ігор Олександрович), дата

рождения - 28 мая 1969 г., место рождения - пгт Иваничи, Волынская

область, СССР

161. Левус Андрей Марьянович (Левус Андрій Мар'янович), дата

рождения - 9 августа 1979 г., место рождения - г. Стрый, Львовская

область, СССР

162. Левченко Юрий Владимирович (Левченко Юрій Володимирович),

дата рождения - 1 октября 1984 г., место рождения - г. Винница,

СССР

163. Лемак Василий Васильевич (Лемак Василь Васильович), дата

рождения - 15 февраля 1970 г., место рождения - г. Киев, СССР

164. Ленский Алексей Алексеевич (Ленський Олексiй Олексiйович), дата

рождения - 25 февраля 1975 г., место рождения - г. Киев, СССР

165. Лещенко Сергей Анатольевич (Лещенко Сергій Анатолійович), дата

рождения - 30 августа 1980 г., место рождения - г. Киев, СССР

166. Линько Дмитрий Владимирович (Лінько Дмитро Володимирович),

дата рождения - 14 июля 1987 г., место рождения - г. Кировоград,

СССР

167. Литвинов Александр Николаевич (Литвинов Олександр

Миколайович), дата рождения - 2 апреля 1965 г., место рождения -

г. Углегорск, Донецкая область, СССР

168. Лозовой Андрей Сергеевич (Лозовий Андрій Сергійович), дата

рождения - 3 июня 1989 г., место рождения - г. Ровно, СССР

169. Локотко Владимир Владимирович (Локотко Володимир

Володимирович), дата рождения - 21 ноября 1976 г., место

рождения - г. Усть-Каменогорск, СССР

170. Лунев Игорь Васильевич (Луньов Iгор Васильович), дата рождения -

25 апреля 1962 г., место рождения - г. Семипалатинск, СССР

171. Луценко Юрий Витальевич (Луценко Юрій Віталійович), дата

рождения - 14 декабря 1964 г., место рождения - г. Ровно, СССР

172. Ляшко Олег Валерьевич (Ляшко Олег Валерійович), дата рождения -

3 декабря 1972 г., место рождения - г. Чернигов, СССР

173. Магера Андрей Иосифович (Магера Андрій Йосипович), дата

рождения - 22 января 1974 г., место рождения - г. Сокаль, Львовская

область, СССР

174. Максимчук Анатолий Александрович (Максимчук Анатолій

Олександрович), дата рождения - 14 января 1980 г., место рождения -

г. Белая Церковь, Киевская область, СССР

175. Маликов Виталий Владимирович (Маліков Віталій Володимирович),

дата рождения - 28 марта 1962 г., место рождения - г. Харьков, СССР

176. Малинская Елена Александровна (Малинська Олена Олександрiвна),

дата рождения - 8 октября 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

177. Мамедов Гюндуз Айдинович (Мамедов Гюндуз Айдинович), дата

рождения - 26 октября 1974 г., место рождения - г. Кировабад, СССР

178. Мамчур Юлий Валерьевич (Мамчур Юлій Валерійович), дата

рождения - 15 августа 1971 г., место рождения - г. Умань, Черкасская

область, СССР

179. Мартынов Алексей Георгиевич (Мартинов Олексій Георгійович), дата

рождения - 6 июня 1966 г., место рождения - г. Людиново,

Калужская область, СССР

180. Матиос Анатолий Васильевич (Матіос Анатолій Васильович), дата

рождения - 13 февраля 1969 г., место рождения - с. Ростоки,

Путильский район, Черновицкая область, СССР

181. Мацола Роман Николаевич (Мацола Роман Миколайович), дата

рождения - 11 августа 1974 г., место рождения - с. Грушево,

Тячивский район, Закарпатская область, СССР

182. Мельник Николай Иванович (Мельник Микола Іванович), дата

рождения - 14 июля 1962 г., место рождения - с. Михайловка,

Коростенский район, Житомирская область, СССР

183. Мельничук Иван Иванович (Мельничук Іван Іванович), дата

рождения - 8 февраля 1969 г., место рождения - г. Коломыя, ИваноФранковская

область, СССР

184. Мельничук Сергей Петрович (Мельничук Сергій Петрович), дата

рождения - 26 января 1972 г., место рождения - г. Винница, СССР

185. Мелюхов Владимир Анатольевич (Мелюхов Володимир

Анатолiйович), дата рождения - 17 декабря 1978 г., место рождения -

Венгрия

186. Мирошниченко Юрий Романович (Мірошнiченко Юрій Романович),

дата рождения - 3 февраля 1970 г., место рождения - пос. ЛисиноКорпус,

Тосненский район, Ленинградская область, СССР

187. Митченко Татьяна Евгеньевна (Мiтченко Тетяна Евгенiвна), дата

рождения - 25 декабря 1951 г., место рождения - г. Киев, СССР

188. Михайлов Валерий Александрович (Михайлов Валерiй

Олександрович), дата рождения - 17 сентября 1969 г., место

рождения - г. Киев, СССР

189. Мойсик Владимир Романович (Мойсик Володимир Романович), дата

рождения - 18 августа 1957 г., место рождения - с. Стецева,

Снятынский район, Ивано-Франковская область, СССР

190. Мосийчук Игорь Владимирович (Мосійчук Ігор Володимирович),

дата рождения - 5 мая 1972 г., место рождения - г. Лубны,

Полтавская область, СССР

191. Москаленко Ярослав Николаевич (Москаленко Ярослав

Миколайович), дата рождения - 28 апреля 1975 г., место рождения -

с. Лютеж, Вышгородский район, Киевская область, СССР

192. Муженко Виктор Николаевич (Муженко Віктор Миколайович), дата

рождения - 10 октября 1961 г., место рождения - с. Выступовичи,

Овручский район, Житомирская область, СССР

193. Мусий Олег Степанович (Мусій Олег Степанович), дата рождения -

12 мая 1965 г., место рождения - с. Переспа, Сокальский район,

Львовская область, СССР

194. Найем Мустафа (Найєм Мустафа), дата рождения - 28 июня 1981 г.,

место рождения - г. Кабул, Афганистан

195. Никитенко Алексей Николаевич (Нiкiтенко Олексiй Миколайович),

дата рождения - 28 октября 1974 г., место рождения - Донецкая

область, СССР

196. Ницой Лариса Николаевна (Ніцой Лариса Миколаївна), дата

рождения - 17 марта 1969 г., место рождения - пгт Капитановка,

Новомиргородский район, Кировоградская область, СССР

197. Нищук Евгений Николаевич (Нищук Євген Миколайович), дата

рождения - 29 декабря 1972 г., место рождения - г. Ивано-Франковск,

СССР

198. Омелян Владимир Владимирович (Омелян Володимир

Володимирович), дата рождения - 30 января 1979 г., место

рождения - г. Львов, СССР

199. Онищенко Юрий Владимирович (Оніщенко Юрій Володимирович),

дата рождения - 17 января 1972 г., место рождения - пгт Линовица,

Прилукский район, Черниговская область, СССР

200. Онуфрик Богдан Семенович (Онуфрик Богдан Семенович), дата

рождения - 15 апреля 1958 г., место рождения - Ивано-Франковская

область, СССР

201. Осипов Евгений Валерьевич (Осипов Євген Валерiйович), дата

рождения - 14 мая 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

202. Павелко Андрей Васильевич (Павелко Андрій Васильович), дата

рождения - 7 октября 1975 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

203. Павленко Ростислав Николаевич (Павленко Ростислав

Миколайович), дата рождения - 19 августа 1976 г., место рождения -

г. Севастополь, СССР

204. Павловский Игорь Валентинович (Павловський Ігор Валентинович),

дата рождения - 20 октября 1964 г., место рождения - г. Первомайск,

Николаевская область, СССР

205. Палатный Артур Леонидович (Палатний Артур Леонідович), дата

рождения - 15 июля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР

206. Парасюк Владимир Зиновьевич (Парасюк Володимир Зіновійович),

дата рождения - 9 июля 1987 г., место рождения - с. Майдан,

Жолковский район, Львовская область, СССР

207. Парубий Андрей Владимирович (Парубій Андрій Володимирович),

дата рождения - 31 января 1971 г., место рождения - г. Червоноград,

СССР

208. Парубочий Сергей Иванович (Парубочий Сергiй Iванович), дата

рождения - 29 апреля 1979 г., место рождения - г. Прилуки,

Черниговская область, СССР

209. Пастух Тарас Тимофеевич (Пастух Тарас Тимофійович), дата

рождения - 20 марта 1978 г., место рождения - г. Тернополь, СССР

210. Пашинский Сергей Владимирович (Пашинський Сергій

Володимирович), дата рождения - 14 октября 1966 г., место

рождения - с. Зорное, Березновский район, Ровненская область,

СССР

211. Педченко Сергей Анатольевич (Педченко Сергiй Анатолiйович),

дата рождения - 12 апреля 1974 г., место рождения - г. Горловка,

Донецкая область, СССР

212. Перерва Валерий Игоревич (Перерва Валерiй Iгорович), дата

рождения - 19 августа 1963 г., место рождения - РСФСР, СССР

213. Пертин Алексей Владимирович (Пертін Олексій Володимирович),

дата рождения - 4 мая 1972 г., место рождения - г. Череповец, СССР

214. Перцев Сергей Александрович (Перцев Сергiй Олександрович), дата

рождения - 3 мая 1979 г., место рождения - Польша

215. Петренко Анатолий Григорьевич (Петренко Анатолій Григорович),

дата рождения - 22 января 1969 г., место рождения - г. Карловка,

Полтавская область, СССР

216. Петренко Олег Николаевич (Петренко Олег Миколайович), дата

рождения - 17 сентября 1973 г., место рождения - г. Черкассы, СССР

217. Петров Алексей Геннадьевич (Петров Олексiй Геннадiйович), дата

рождения - 29 мая 1976 г., место рождения - РСФСР, СССР

218. Петухов Сергей Игоревич (Пєтухов Сергій Ігорович), дата

рождения - 27 октября 1984 г., место рождения - г. Донецк, СССР

219. Пинчук Виктор Михайлович (Пінчук Віктор Михайлович), дата

рождения - 14 февраля 1960 г., место рождения - г. Киев, СССР

220. Подоляк Ирина Игоревна (Подоляк Ірина Ігорівна), дата рождения -

2 мая 1967 г., место рождения - г. Золочев, Львовская область, СССР

221. Полторак Степан Тимофеевич (Полторак Степан Тимофійович), дата

рождения - 11 февраля 1965 г., место рождения - с. Веселая Долина,

Тарутинский район, Одесская область, СССР

222. Попов Игорь Владимирович (Попов Ігор Володимирович), дата

рождения - 18 апреля 1972 г., место рождения - с. Мизяковские

Хутора, Винницкий район, Винницкая область, СССР

223. Попов Олег Николаевич (Попов Олег Миколайович), дата

рождения - 14 ноября 1969 г., место рождения - г. Первомайск,

Днепропетровская область, СССР

224. Порошенко Алексей Петрович (Порошенко Олексій Петрович), дата

рождения - 6 марта 1985 г., место рождения - г. Киев, СССР

225. Портников Виталий Эдуардович (Портников Віталій Едуардович),

дата рождения - 14 мая 1967 г., место рождения - г. Киев, СССР

226. Разумный Андрей Георгиевич (Розумный Андрiй Георгiйович), дата

рождения - 29 апреля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР

227. Райнин Игорь Львович (Райнін Ігор Львович), дата рождения -

6 августа 1973 г., место рождения - г. Харьков, СССР

228. Редер Анатолий Семенович (Редер Анатолiй Семенович), дата

рождения - 18 декабря 1961 г., место рождения - г. Одесса, СССР

229. Ренский Сергей Александрович (Ренський Сергiй Олександрович),

дата рождения - 1 сентября 1970 г., место рождения - г. Умань,

Черкасская область, СССР

230. Ризаненко Павел Александрович (Різаненко Павло Олександрович),

дата рождения - 12 июля 1975 г., место рождения - с. Красиловка,

Броварский район, Киевская область, СССР

231. Рожкевич Олег Геннадьевич (Рожкевич Олег Геннадiйович), дата

рождения - 17 июля 1967 г., место рождения - г. Уфа, СССР

232. Розенблат Борислав Соломонович (Розенблат Борислав

Соломонович), дата рождения - 25 мая 1969 г., место рождения -

г. Киев, СССР

233. Роскина Диана Геннадьевна (Роскiна Дiана Геннадiївна), дата

рождения - 28 сентября 1974 г., место рождения - г. Киев, СССР

234. Рубчевский Валерий Николаевич (Рубчевськiй Валерiй

Миколайович), дата рождения - 24 декабря 1952 г., место рождения -

РСФСР, СССР

235. Рудьковский Николай Николаевич (Рудьковський Микола

Миколайович), дата рождения - 18 декабря 1967 г., место рождения -

с. Старый Быков, Бобровицкий район, Черниговская область, СССР

236. Ружицкий Александр Леонидович (Ружицький Олександр

Леонiдович), дата рождения - 19 июня 1966 г., место рождения -

Молдавская ССР, СССР

237. Руснак Иван Степанович (Руснак Іван Степанович), дата рождения -

29 января 1952 г., место рождения - с. Деловое, Раховский район,

Закарпатская область, СССР

238. Рыбалка Сергей Викторович (Рибалка Сергій Вікторович), дата

рождения - 22 июля 1978 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

239. Рыженков Юрий Александрович (Риженков Юрій Олександрович),

дата рождения - 8 августа 1976 г., место рождения - г. Донецк, СССР

240. Сас Сергей Владимирович (Сас Сергій Володимирович), дата

рождения - 7 августа 1957 г., место рождения - с. Ермолаево,

Даурский район, Красноярский край, СССР

241. Свириденко Вадим Васильевич (Свiрiденко Вадим Васильович), дата

рождения - 17 апреля 1973 г., место рождения - г. Киев, СССР

242. Севрюков Владислав Владимирович (Севрюков Владислав

Володимирович), дата рождения - 13 мая 1975 г., место рождения -

г. Черновцы, СССР

243. Семенченко Семен Игоревич (Семенченко Семен Ігорович), дата

рождения - 6 июня 1974 г., место рождения - г. Севастополь, СССР

244. Семерак Остап Михайлович (Семерак Остап Михайлович), дата

рождения - 27 июня 1972 г., место рождения - г. Львов, СССР

245. Семочко Сергей Алексеевич (Семочко Сергій Олексійович), дата

рождения - 1 ноября 1972 г., место рождения - г. Ялта, СССР

246. Сенченко Андрей Виленович (Сенченко Андрій Віленович), дата

рождения - 1 ноября 1959 г., место рождения - г. Симферополь,

СССР

247. Сидоров Сергей Леонидович (Сидоров Сергій Леонідович), дата

рождения - 12 февраля 1963 г., место рождения -

г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

248. Силантьев Денис Олегович (Силантьєв Денис Олегович), дата

рождения - 3 октября 1976 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

249. Скляров Виталий Леонидович (Скляров Вiталiй Леонiдович), дата

рождения - 21 августа 1970 г., место рождения - г. Ясиноватая,

Донецкая область, СССР

250. Скуратовский Сергей Иванович (Скуратовський Сергiй Iванович),

дата рождения - 4 февраля 1971 г., место рождения -

Молдавская ССР, СССР

251. Слиденко Игорь Дмитриевич (Сліденко Ігор Дмитрович), дата

рождения - 14 июня 1973 г., место рождения - с. Севериновка,

Тростянецкий район, Винницкая область, СССР

252. Соболев Егор Викторович (Соболєв Єгор Вікторович), дата

рождения - 26 февраля 1977 г., место рождения - г. Краснодар, СССР

253. Соболев Сергей Владиславович (Соболєв Сергій Владиславович),

дата рождения - 5 сентября 1961 г., место рождения - г. Запорожье,

СССР

254. Сотников Олег Витальевич (Сотников Олег Віталійович), дата

рождения - 1971 г., место рождения - г. Днепропетровск, СССР

255. Спиваковский Александр Владимирович (Співаковський Олександр

Володимирович), дата рождения - 28 марта 1957 г., место рождения -

г. Херсон, СССР

256. Стемпицкий Андрей Любомирович (Стемпіцький Андрій

Любомирович), дата рождения - 4 декабря 1974 г., место рождения -

г. Борислав, Львовская область, СССР

257. Стець Юрий Ярославович (Стець Юрій Ярославович), дата

рождения - 29 декабря 1975 г., место рождения - г. Чортков,

Тернопольская область, СССР

258. Супрун Ульяна (Супрун Уляна), дата рождения - 30 января 1963 г.,

место рождения - г. Детройт, США

259. Сушкевич Валерий Михайлович (Сушкевич Валерій Михайлович),

дата рождения - 14 июня 1954 г., место рождения - г. Тараща,

Киевская область, СССР

260. Сыроед Оксана Ивановна (Сироїд Оксана Іванівна), дата рождения -

2 мая 1976 г., место рождения - с. Городище, Сокальский район,

Львовская область, СССР

261. Сюмар Виктория Петровна (Сюмар Вікторія Петрівна), дата

рождения - 23 октября 1977 г., место рождения - г. Никополь, СССР

262. Тарас Геннадий Васильевич (Тарас Геннадiй Васильович), дата

рождения - 17 февраля 1964 г., место рождения - г. Винница, СССР

263. Тарасенко Андрей Иванович (Тарасенко Андрій Іванович), дата

рождения - 17 ноября 1982 г., место рождения - г. Ингулец,

Днепропетровская область, СССР

264. Тарасюк Борис Иванович (Тарасюк Борис Іванович), дата рождения -

1 января 1949 г., место рождения - пгт Дзержинск, Житомирская

область, СССР

265. Телявский Владимир Иванович (Телявскiй Володимир Iванович), дата

рождения - 5 мая 1974 г., место рождения - г. Светловодск,

Кировоградская область, СССР

266. Тетерук Андрей Анатольевич (Тетерук Андрій Анатолійович), дата

рождения - 15 мая 1973 г., место рождения - г. Винница, СССР

267. Тимиш Григорий Иванович (Тіміш Григорій Іванович), дата

рождения - 11 декабря 1970 г., место рождения - с. Купка,

Глыбокский район, Черновицкая область, СССР

268. Тимошенко Юлия Владимировна (Тимошенко Юлiя Володимирiвна),

дата рождения - 27 ноября 1960 г., место рождения -

г. Днепропетровск, СССР

269. Тимошенко Юрий Владимирович (Тимошенко Юрій

Володимирович), дата рождения - 3 апреля 1961 г., место рождения -

с. Дивное, Ставропольский край, СССР

270. Ткаченко Александр Владиславович (Ткаченко Олександр

Владиславович), дата рождения - 22 января 1966 г., место рождения -

г. Киев, СССР

271. Третьяков Александр Юрьевич (Третьяков Олександр Юрійович),

дата рождения - 20 марта 1970 г., место рождения - г. Киев, СССР

272. Труба Роман Михайлович (Труба Роман Михайлович), дата

рождения - 6 ноября 1974 г., место рождения - г. Львов, СССР

273. Трутаев Игорь Викторович (Трутаев Iгор Вiкторович), дата

рождения - 28 марта 1958 г., место рождения - г. Харьков, СССР

274. Тука Георгий Борисович (Тука Георгій Борисович), дата рождения -

24 ноября 1963 г., место рождения - г. Киев, СССР

275. Тупицкий Александр Николаевич (Тупицький Олександр

Миколайович), дата рождения - 28 января 1963 г., место рождения -

с. Белозерье, Черкасский район, Черкасская область, СССР

276. Турчинов Александр Валентинович (Турчинов Олександр

Валентинович), дата рождения - 31 марта 1964 г., место рождения -

г. Днепропетровск, СССР

277. Тымчук Дмитрий Борисович (Тимчук Дмитро Борисович), дата

рождения - 27 июня 1972 г., место рождения - г. Чита, СССР

278. Тютюнников Александр Петрович (Тютюнникiв Олександр

Петрович), дата рождения - 23 апреля 1951 г., место рождения -

РСФСР, СССР

279. Тягнибок Олег Ярославович (Тягнибок Олег Ярославович), дата

рождения - 7 ноября 1968 г., место рождения - г. Львов, СССР

280. Фарион Ирина Дмитриевна (Фаріон Ірина Дмитрівна), дата

рождения - 29 апреля 1964 г., место рождения - г. Львов, СССР

281. Федорчук Владимир Ярославович (Федорчук Володимир

Ярославович), дата рождения - 23 мая 1973 г., место рождения -

г. Долина, Ивано-Франковская область, СССР

282. Филатов Алексей Валерьевич (Філатов Олексій Валерійович), дата

рождения - 25 ноября 1976 г., место рождения - г. Киев, СССР

283. Филатов Борис Альбертович (Філатов Борис Альбертович), дата

рождения - 7 марта 1972 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

284. Фридман Юрий Анатольевич (Фрiдман Юрiй Анатолiйович), дата

рождения - 8 декабря 1957 г., место рождения - г. Севастополь, СССР

285. Фриз Ирина Васильевна (Фріз Ірина Василівна), дата рождения -

25 сентября 1974 г., место рождения - г. Евпатория, СССР

286. Фукс Павел Яковлевич (Фукс Павло Якович), дата рождения -

27 октября 1971 г., место рождения - г. Харьков, СССР

287. Фурсин Иван Геннадьевич (Фурсін Іван Геннадійович), дата

рождения - 16 сентября 1971 г., место рождения - г. Киев, СССР

288. Цеголко Святослав Петрович (Цеголко Святослав Петрович), дата

рождения - 30 апреля 1979 г., место рождения - с. Бурштын, ИваноФранковская

область, СССР

289. Чалый Валерий Алексеевич (Чалий Валерій Олексійович), дата

рождения - 1 июля 1970 г., место рождения - г. Винница, СССР

290. Чебанов Валентин Анатольевич (Чебанов Валентин Анатолiйович),

дата рождения - 29 ноября 1974 г., место рождения - г. Харьков,

СССР

291. Червакова Ольга Валерьевна (Червакова Ольга Валерiївна), дата

рождения - 6 апреля 1975 г., место рождения - г. Днепропетровск,

СССР

292. Черненко Сергей Павлович (Черненко Сергій Павлович), дата

рождения - 1973 год, место рождения - г. Донецк, СССР

293. Черновецкий Леонид Михайлович (Черновецький Леонід

Михайлович), дата рождения - 25 декабря 1951 г., место рождения -

г. Харьков, СССР

294. Черновецкий Степан Михайлович (Черновецький Степан

Михайлович), дата рождения - 28 октября 1978 г., место рождения -

г. Харьков, СССР

295. Черновол Татьяна Николаевна (Чорновол Тетяна Миколаївна), дата

рождения - 4 июня 1979 г., место рождения - г. Киев, СССР

296. Черныш Вадим Олегович (Черниш Вадим Олегович), дата

рождения - 16 октября 1971 г., место рождения - пос. Казанка,

Николаевская область, СССР

297. Черняев Святослав Владимирович (Черняєв Святослав

Володимирович), дата рождения - 16 сентября 1969 г., место

рождения - г. Харьков, СССР

298. Черняк Роман Евгеньевич (Черняк Роман Євгенович), дата

рождения - 24 августа 1963 г., место рождения - с. Луговое,

Бродовский район, Львовская область, СССР

299. Чигирь Роман Леонидович (Чигир Роман Леонідович), дата

рождения - 1972 год, место рождения - г. Днепропетровск, СССР

300. Чижмарь Юрий Васильевич (Чижмарь Юрій Васильович), дата

рождения - 27 октября 1974 г., место рождения - г. Ужгород, СССР

301. Чубаров Рефат Абдурахманович (Чубаров Рефат Абдурахманович),

дата рождения - 22 сентября 1957 г., место рождения - г. Самарканд,

СССР

302. Чумак Виктор Васильевич (Чумак Віктор Васильович), дата

рождения - 5 июня 1958 г., место рождения - г. Хмельницкий, СССР

303. Шаповал Виктория Валентиновна (Шаповал Вікторія Валентинівна),

дата рождения - 25 апреля 1973 г., место рождения - с. Макеевка,

Смелянский район, Черкасская область, СССР

304. Шаповалов Валерий Афанасьевич (Шаповалов Валерiй Опанасович),

дата рождения - 17 октября 1947 г., место рождения - г. Донецк,

СССР

305. Шаптала Наталья Константиновна (Шаптала Наталя Костянтинівна),

дата рождения - 18 апреля 1959 г., место рождения - г. Донецк, СССР

306. Шверк Григорий Аронович (Шверк Григорій Аронович), дата

рождения - 20 июля 1957 г., место рождения - г. Северодонецк,

Луганская область, СССР

307. Шевченко Виктор Леонидович (Шевченко Віктор Леонідович), дата

рождения - 4 декабря 1980 г., место рождения - г. Коломыя, ИваноФранковская

область, СССР

308. Шевчук Олег Николаевич (Шевчук Олег Миколайович), дата

рождения - 3 августа 1969 г., место рождения - г. Одесса, СССР

309. Шевчук Станислав Владимирович (Шевчук Станіслав

Володимирович), дата рождения - 11 июня 1969 г., место рождения -

г. Харьков, СССР

310. Шимкив Дмитрий Анатольевич (Шимків Дмитро Анатолійович),

дата рождения - 28 сентября 1975 г., место рождения - г. Львов,

СССР

311. Шухевич Юрий-Богдан Романович (Шухевич Юрій-Богдан

Романович), дата рождения - 28 марта 1933 г., место рождения -

с. Оглядов, Оглядов, Радеховский район, Львовская область, СССР

312. Южанина Нина Петровна (Южанiна Нiна Петрiвна), дата рождения -

11 января 1965 г., место рождения - с. Сгурьевка, Киевская область,

СССР

313. Юзькова Татьяна Леонидовна (Юзькова Тетяна Леонідівна), дата

рождения - 1 сентября 1963 г., место рождения - г. Черкассы, СССР

314. Юринец Оксана Васильевна (Юринець Оксана Василівна), дата

рождения - 27 февраля 1978 г., место рождения - с. Коты,

Яворовский район, Львовская область, СССР

315. Юров Валерий Анатольевич (Юров Валерiй Анатолiйович), дата

рождения - 7 июня 1961 г., место рождения - г. Запорожье, СССР

316. Юрушев Леонид Леонидович (Юрушев Леонід Леонідович), дата

рождения - 16 февраля 1946 г., место рождения - г. Сталино, СССР

317. Юрчишин Петр Васильевич (Юрчишин Петро Васильович), дата

рождения - 13 июля 1958 г., место рождения - г. Антрацит, Луганская

область, СССР

318. Янковский Николай Андреевич (Янковський Микола Андрійович),

дата рождения - 12 августа 1944 г., место рождения - с. Покотилово,

Новоархангельский район, Кировоградская область, СССР

319. Ярмак Дмитрий Борисович (Ярмак Дмитро Борисович), дата

рождения - 30 сентября 1975 г., место рождения - г. Прилуки,

Черниговская область, СССР

320. Ярославский Александр Владиленович (Ярославський Олександр

Владиленович), дата рождения - 5 декабря 1959 г., место рождения -

г. Жданов, СССР

321. Ярош Дмитрий Анатольевич (Ярош Дмитро Анатолійович), дата

рождения - 30 сентября 1971 г., место рождения -

г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, СССР

322. Яценюк Арсений Петрович (Яценюк Арсеній Петрович), дата

рождения - 22 мая 1974 г., место рождения - г. Черновцы, СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, - Бутусов о санкциях России

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.