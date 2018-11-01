Главари "ЛНР" хотят гасить долги перед террористами "отжатой" ими недвижимостью выехавших украинцев, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Главари "ЛНР" планируют решить вопрос погашения задолженности по зарплате перед боевиками частей и подразделений "2-го АК ЛНР" путем передачи в их собственность квартир, дач и земельных участков граждан, выехавших из "ЛНР"", - написал он.
Как сообщалось ранее, Россия существенно сократила расходы на содержание 1 и 2 АК своих оккупационных формирований.