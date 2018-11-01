Нардеп от БПП Ефимов, имеющий отношение к предприятиям, принадлежащим "Росатому", не попал в российский санкционный список, - журналистка Решетилова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка Ольга Решетилова в Facebook.

"Россияне ввели санкции против украинских топ-чиновников и политиков, а также некоторых предприятий. Полный набор. Почти полный состав БПП и НФ. И Аваков, и Порошенко. Ну вот почти все-все. А знаете, кого нет в списке? Депутата от БПП Максима Ефимова. Того самого Ефимова, который имеет непосредственное отношение к предприятиям "Старокраматорский машиностроительный завод" и "Энергомашспецсталь", которые через оффшорные прокладки принадлежат "Росатому". Ни Ефимова, ни его предприятий. Не палевно так, да?", - пишет журналистка.

Она напоминает, что эта группа компаний время от времени получает оборонные заказы от Укроборонпрома, в том числе на изготовление стволов для минометов "Молот".

"Разве можно производителя "Молотов" вносить в российских санкционных списков? Нет, ему Кремль, скорее, звезду героя должен дать", - пишет Решетилова.

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Отметим, что в список лиц, на которых распространяются российские санкции не включен также один из ближайших соратников президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.