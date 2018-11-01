Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
01.11.18 11:03

Нардеп от БПП Ефимов, который имеет отношение к предприятиям принадлежащим "Росатому", не попал в российский санкционный список, - журналистка Решетилова

Депутат от БПП Максим Ефимов не включен в список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры.

санкции,ефимов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка Ольга Решетилова в Facebook.

"Россияне ввели санкции против украинских топ-чиновников и политиков, а также некоторых предприятий. Полный набор. Почти полный состав БПП и НФ. И Аваков, и Порошенко. Ну вот почти все-все. А знаете, кого нет в списке? Депутата от БПП Максима Ефимова. Того самого Ефимова, который имеет непосредственное отношение к предприятиям "Старокраматорский машиностроительный завод" и "Энергомашспецсталь", которые через оффшорные прокладки принадлежат "Росатому". Ни Ефимова, ни его предприятий. Не палевно так, да?", - пишет журналистка.

Нардеп от БПП Ефимов, который имеет отношение к предприятиям принадлежащим Росатому, не попал в российский санкционный список, - журналистка Решетилова 01

Она напоминает, что эта группа компаний время от времени получает оборонные заказы от Укроборонпрома, в том числе на изготовление стволов для минометов "Молот". 

"Разве можно производителя "Молотов" вносить в российских санкционных списков? Нет, ему Кремль, скорее, звезду героя должен дать", - пишет Решетилова.

Смотрите также: Аваков, Григоришин, Пашинский, Пинчук, сын Порошенко, Тимошенко, Турчинов и Ярославский. ПОЛНЫЙ СПИСОК украинских граждан попавших под санкции РФ

Отметим, что в список лиц, на которых распространяются российские санкции не включен также один из ближайших соратников президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко.

 Нардеп от БПП Ефимов, который имеет отношение к предприятиям принадлежащим Росатому, не попал в российский санкционный список, - журналистка Решетилова 02

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100