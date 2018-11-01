США и ЕС должны участвовать в переговорах по Донбассу, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом он заявил журналистам в Минске.

По его словам, изменение формата переговоров могло бы помочь в решении проблемы.

"Я убежден, что США должны быть за столом переговоров, и Евросоюз в целом должен быть представлен за столом переговоров", - сказал Ишингер.

Председатель Мюнхенской конференции также подчеркнул, что "прогресс действительно произойдет, когда будет соответствующая политическая воля с обеих сторон".

Вместе с тем Ишингер считает, что не стоит ожидать каких-либо подвижек в решении этого вопроса, поскольку в Украине сейчас идет избирательная кампания. "Нам придется проявить терпение и подождать пять месяцев", - добавил он.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко также выразил уверенность, что политико-дипломатическое урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе невозможно без активного участия США в переговорах. Он также предложил разместить в Украине совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, который до октября 2018 года представлял официальный Киев в ТКГ в Минске, назвал маловероятным расширение "минского формата" за счет США.

Кучма подчеркнул, что Украина заинтересована во включении США в переговорный процесс в Минске, однако реализовать это в текущих условиях практически невозможно. Он также дал понять, что считает безответственными заявления политиков, которые требуют немедленно перейти к другому формату переговоров.