У меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, сам список, ок. Или они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в тот Мордор с 2008 г. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", - заявил он.

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Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.