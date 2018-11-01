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01.11.18 11:26

У меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев скептически отнесся к санкциям РФ, введенных в отношении него.

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Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, сам список, ок. Или они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в тот Мордор с 2008 г. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", - заявил он.

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У меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России 01

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

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