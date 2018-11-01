КРАЗ, Мироновский хлебопродукт, Нибулон, Укрспирт, Фармак, ХТЗ: какие украинские компании попали под санкции России. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление.

В частности, под ограничения подпали крупнейший агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", производитель подсолнечного масла Kernel Holding, железорудная группа Ferrexpo (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского ГОКов).

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Также под санкции подпали Харьковский тракторный завод, Укрхимэнерго, Покровский ГОК, концерн "Галнафтогаз", "Криворожский железорудный комбинат", Восточный ГОК, "Днипроазот", "Банк Кредит Днипро", АвтоКрАЗ и другие компании.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры

1. Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" (приватне акцiонерне

товариство "АвтоКрАЗ"), Украина, Полтавская область,

г. Кременчуг, ул. Киевская, д. 62, ЕДРПОУ 05808735

2. Общество с ограниченной ответственностью "Агропром-технологии"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агропром-технологiї"),

Украина, г. Киев, ул. Гната Юры, д. 9, ЕДРПОУ 34482848

3. Публичное акционерное общество "Азот" (публiчне акцiонерне

товариство "Азот"), Украина, г. Черкассы, ул. Героев Холодного Яра,

д. 72, ЕДРПОУ 00203826

4. Частное акционерное общество "Акционерная страховая компания

"ИНГО Украина" (приватне акцiонерне товариство "Акціонерна

страхова компанія "IНГО Україна"), Украина, г. Киев, ул. БульварноКудрявская,

д. 33, ЕДРПОУ 16285602

5. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал групп"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арсенал групп"),

Украина, г. Днепр, ул. Александра Оцупа, д. 5, ЕДРПОУ 32350215

6. Общество с ограниченной ответственностью "БАДМ" (товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "БАДМ"), Украина, г. Днепр,

ул. Паникахи, д. 2, ЕДРПОУ 31816235

7. Публичное акционерное общество "Банк Кредит Днипро" (публiчне

акцiонерне товариство "Банк Кредит Днiпро"), г. Киев,

ул. Мечникова, д. 3, ЕДРПОУ 14352406

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8. Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Валки-Iльменіт"),

Украина, Житомирская область, Хорошевский район, г. Иршанск,

ул. Шевченко, д. 1А, ЕДРПОУ 31280048

9. Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеторговая

фирма КРАЗ" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Зовнішньоторговельна фірма КРАЗ"), Украина, Полтавская область,

г. Кременчуг, проезд Ярославский, д. 2, ЕДРПОУ 40646429

10. Филиал "Вольногорский горно-обогатительный комбинат"

публичного акционерного общества "Объединенная горнохимическая

компания" (фiлiя "Вільногірський гірничозбагачувальний

комбінат" публiчного акцiонерного товариства

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Днепропетровская

область, г. Вольногорск, ул. Степова, д. 1, ЕДРПОУ 39389830

11. Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный

комбинат" (державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний

комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Желтые Воды,

ул. Горького, д. 2, ЕДРПОУ 14309787

12. Концерн "Гео Альянс" (концерн "Гео Альянс"), Украина, г. Киев,

ул. Кловский Спуск, д. 7А, ЕДРПОУ 33996183

13. Общество с ограниченной ответственностью "Гликохим" (товариство

з обмеженою вiдповiдальнiстю "Глікохім"), Украина, г. Винница,

шоссе Хмельницкое, д. 122, офис 301, ЕДРПОУ 37691047

14. Публичное акционерное общество "Государственная

продовольственно-зерновая корпорация Украины" (публiчне

акцiонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорацiя

України"), Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 1, ЕДРПОУ

37243279

15. Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент

констракшн холдинг" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Девелопмент констракшн холдінг"), Украина, г. Киев, ул. Верхний

Вал, д. 68, ЕДРПОУ 34481556

16. Публичное акционерное общество "Днипроазот" (публiчне

акцiонерне товариство "Днiпроазот"), Украина, Днепропетровская

область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕДРПОУ 05761620

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17. Общество с ограниченной ответственностью "Евро Полимер

Компаунд" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євро

Полiмер Компаунд"), Украина, г. Киев, ул. Воздвиженская, д. 10А,

ЕДРПОУ 34048569

18. Общество с ограниченной ответственностью "Европет" (товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "Європет"), Украина, г. Львов,

ул. Гайдучка, д. 5, ЕДРПОУ 35621224

19. Общество с ограниченной ответственностью "Завод ДК Орисил"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Завод ДК Орісіл"),

Украина, Ивано-Франковская область, г. Калуш, ул. Заводская, д. 12,

ЕДРПОУ 37130116

20. Публичное акционерное общество "Запорожкокс" (публiчне

акцiонерне товариство "Запорожкокс"), Украина, г. Запорожье,

ул. Диагональная, д. 4, ЕДРПОУ 00191224

21. Частное акционерное общество "Зернопродукт МХП" (приватне

акцiонерне товариство "Зернопродукт МХП"), Украина, Киевская

область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1, ЕДРПОУ 32547211

22. Филиал "Иршанский горно-обогатительный комбинат" публичного

акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания"

(фiлiя "Iршанський гірничо-збагачувальний комбінат" публiчного

акцiонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"),

Украина, Житомирская область, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1,

ЕДРПОУ 00194725

23. Государственное предприятие "Калушский опытно - экспериментальный

завод Института химии поверхности Национальной академии наук

Украины" (державне підприємство "Калуський дослiдноекспериментальний

завод Iнституту хiмiї поверхнi Нацiональної

Академiї Наук України"), Украина, Ивано-Франковская область,

г. Калуш, д. А-8, ЕДРПОУ 05540209

24. Общество с ограниченной ответственностью "Карат" (товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "Карат"), Украина, г. Хмельницкий,

ул. Проскуровская, д. 20, ЕДРПОУ 21328928

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25. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Агромарс"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комплекс Агромарс"),

Украина, Киевская область, Вышгородский район, с. Гавриловка,

ЕДРПОУ 30160757

26. Публичное акционерное общество "Концерн Галнафтогаз" (публiчне

акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"), Украина, г. Киев,

ул. Набережно-Крещатицкая, д. 15-17/18, ЕДРПОУ 31729918

27. Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер"

(запорізьке державне підприємство "Кремнійполімер"), Украина,

Запорожская область, г. Запорожье, ул. Тепличная, д. 7, ЕДРПОУ

00203625

28. Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный

комбинат" (публiчне акцiонерне товариство "Криворізький

залізорудний комбінат"), Украина, Днепропетровская область,

г. Кривой Рог, ул. Симбирцева, д. 1, ЕДРПОУ 00191307

29. Публичное акционерное общество "Марганецкий горнообогатительный

комбинат" (публiчне акцiонерне товариство

"Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина,

Днепропетровская область, г. Марганец, ул. Единства, д. 62,

ЕДРПОУ 00190911

30. Общество с ограниченной ответственностью "Междуреченский

горно-обогатительный комбинат" (товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "Межиріченський гірничо-збагачувальний

комбінат"), Украина, Житомирская область, Хорошовский район,

г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1-А, ЕДРПОУ 30597936

31. Публичное акционерное общество "Мироновский завод по

изготовлению круп и комбикормов" (публiчне акцiонерне товариство

"Миронiвський завод по виготовленню круп i комбiкормiв"),

Украина, Киевская область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1,

ЕДРПОУ 00951770

32. Группа компаний публичное акционерное общество "Мироновский

хлебопродукт" (публiчне акцiонерне товариство "Миронівський

хлібопродукт"), Украина, г. Киев, ул. Академика Заболотного, д. 158,

ЕДРПОУ 25412361

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33. Общество с ограниченной ответственностью "МСП Ника-Тера"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський

спеціалізований порт "Нiка-Тера"), Украина, г. Николаев,

ул. Айвазовского, д. 23, ЕДРПОУ 36270783

34. Общество с ограниченной ответственностью "Мясная фабрика

"Фаворит Плюс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "М'ясна

фабрика "Фаворит Плюс"), Украина, Днепропетровская область,

Днепровский район, пгт Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского,

д. 76, ЕДРПОУ 37373551

35. Общество с ограниченной ответственностью "НВО "Экософт"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВО "Екософт"),

Украина, Киевская область, г. Ирпень, ул. Покровская, д. 1, ЕДРПОУ

31749798

36. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное

предприятие "Нибулон" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

сільськогосподарське підприємство "Нiбулон"), Украина,

г. Николаев, ул. Каботажный Спуск, д. 1, ЕДРПОУ 14291113

37. Общество с ограниченной ответственностью "Ника-Агротрейд"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ніка-Агротрейд"),

Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕДРПОУ

42163583

38. Общество с ограниченной ответственностью "Нэдэкс-Украина"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Недекс-Україна"),

Украина, г. Запорожье, Северное шоссе, д. 20Е, ЕДРПОУ 32942080

39. Публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая

компания" (публiчне акцiонерне товариство "Об'єднана гiрничохiмiчна

компанiя"), Украина, г. Киев, ул. Николая Гринченко, д. 4,

ЕДРПОУ 36716128

40. Публичное акционерное общество "По газоснабжению и

газификации "Черкассыгаз" (публiчне акцiонерне товариство

"По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" (ПАТ

"Черкасигаз")), Украина, Черкасская область, г. Черкассы,

ул. Максима Зализняка, д. 142, ЕДРПОУ 03361402

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41. Акционерное общество "Покровский горно-обогатительный

комбинат" (акцiонерне товариство "Покровський гiрничозбагачувальний

комбiнат" (АТ "Покровський ГЗК")), Украина,

Днепропетровская область, г. Покров, ул. Центральная, д. 11,

ЕДРПОУ 00190928

42. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Проминвест

пластик" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фірма

"Промінвест пластик"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 16,

офис 420, ЕДРПОУ 30989828

43. Частное акционерное общество "Ривнеазот" (приватне акцiонерне

товариство "Рiвнеазот"), Украина, Ровненская область, с. Караевичи,

ЕДРПОУ 05607824

44. Общество с ограниченной ответственностью "Синьков АГРО"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Синьків АГРО"),

Украина, Тернопольская область, Залищицкий район, с. Синьков,

ул. Центральная, д. 1, ЕДРПОУ 38996366

45. Государственное предприятие "Смолы" (державне підприємство

"Смоли"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское,

просп. Аношкина, д. 179, ЕДРПОУ 30168850

46. Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью

"Старинская птицефабрика" (сільськогосподарське товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "Старинська птахофабрика"), Украина,

Киевская область, Бориспольский район, с. Мирное, ул. Центральная,

д. 1, ЕДРПОУ 30925770

47. Общество с ограниченной ответственностью "Старлайт Медиа"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старлайт Медіа"),

Украина, г. Киев, ул. Паньковская, д. 11, ЕДРПОУ 33295632

48. Публичное акционерное общество "Стома" (публiчне акцiонерне

товариство "Стома"), Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, д. 3,

ЕДРПОУ 00481318

49. Публичное акционерное общество "Сумыхимпром" (публічне

акціонерне товариство "Сумихімпром"), Украина, г. Сумы,

ул. Харьковская, п/о 12, ЕДРПОУ 05766356

50. Общество с ограниченной ответственностью "Тимал" (товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "ТІМАЛ"), Украина, г. Николаев,

просп. Мира, д. 2-А, ЕДРПОУ 33172409

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51. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом

"Агроимпорт ЛТД" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Торговий дім "Агроімпорт ЛТД"), Украина, г. Киев,

ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕДРПОУ 35917124

52. Частное акционерное общество "Украгро НПК" (приватне акцiонерне

товариство "Украгро НПК"), Украина, Черкасская область,

Жашковский район, г. Жашков, ул. Промышленная, д. 1, ЕДРПОУ

31961067

53. Общество с ограниченной ответственностью "Украгробизнес"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгробiзнес"),

Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3, ЕДРПОУ 35758853

54. Частное акционерное общество "Украинский бекон" (приватне

акцiонерне товариство "Український бекон"), Украина, Донецкая

область, Константиновский район, с. Водяное второе, ул. Зеленая,

д. 1А, ЕДРПОУ 33380539

55. Частное акционерное общество "Укргаз-Энерго" (приватне

акцiонерне товариство "Укргаз-Енерго"), Украина, г. Киев,

ул. Бассейная, д. 1-3/2А, секция С-1, ЕДРПОУ 34003224

56. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной

промышленности "Укрспирт" (державне підприємство спиртової та

лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"), Украина, Киевская

область, г. Бровары, ул. Гагарина, д. 16, ЕДРПОУ 37199618

57. Публичное акционерное общество "Укрхимэнерго" (публiчне

акцiонерне товариство "Укрхiменерго"), Украина, Луганская область,

г. Северодонецк, ул. Промышленная, д. 36, ЕДРПОУ 05744691

58. Публичное акционерное общество "Фармак" (публiчне акцiонерне

товариство "Фармак"), Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, д. 63,

ЕДРПОУ 00481198

59. Общество с ограниченной ответственностью "Флексс" (товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю "Флєксс"), Украина, Харьковская

область, Дергачевский район, с. Подворки, ул. Сумской шлях,

д. 45-Д, офис 307, ЕДРПОУ 38734484

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60. Публичное акционерное общество "Харьковский тракторный завод

им. С.Орджоникидзе" (публiчне акцiонерне товариство "Харківський

тракторний завод"), Украина, г. Харьков, просп. Московский, д. 275,

ЕДРПОУ 05750295

61. Общество с ограниченной ответственностью "Химвектор"

(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хімвектор"), Украина,

г. Киев, ул. Мечникова, д. 2А, ЕДРПОУ 41556090

62. Частное акционерное общество "Химдивизион" (приватне акцiонерне

товариство "Хімдивізіон"), Украина, Днепропетровская область,

г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕДРПОУ 34059188

63. Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Втор" (товариство

з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еко-Втор"), Украина, г. Киев,

ул. Николая Шепелева, д. 6, ЕДРПОУ 35506576

64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham

Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom

65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland

66. Группа компаний "FOZZY Group" (частное акционерное общество

"Фоззи Груп", приватне акцiонерне товариство "Фоззі Груп"),

Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район,

г. Вишневое, ул. Промышленная, д. 5, ЕДРПОУ 33870713

67. Kernel Holding S.A, Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3

68. Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich,

Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.