Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Но в целом санкции РФ направлены против Порошенко, вся команда президента - там, - Ирина Геращенко

Об этом Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я давно невъездная в РФ, поэтому мне их эти списки не интересны. Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача: делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин "напугали бабу туфлями на каблуках"): Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия своих, кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках", - заявила она.

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"Относительно списка предприятий, то РФ давно ведет подлые экономические войны против Украины, и начались они еще во времена президентства Кучмы, обострились во время президентства Ющенко, когда эмбарго было наложено на десятки украинских товаров. ... Россия планомерно уничтожала нас относительно экспорта металлургии, минудобрений, химической продукции, боролись с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности. Так что в этих санкциях ничего нового, всем этим предприятиям и так давно перекрыт вход на российский рынок. И что еще подлее - заблокирован транзит в третьи страны, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Это война. Гибридная. Серьезной составляющей которой является экономическая война. Конечно, украинскому бизнесу, десятилетиями ориентированному на рынки РФ и СНГ, было в 2014-м очень трудно, это эхо бьет по экспортерам и сейчас, но бизнес потихоньку приходит в себя, переориентируется на другие рынки. Уверена, Украина и украинский бизнес все это переживут, станут лишь конкурентнее и сильнее, - резюмировала Геращенко, отметив, что .

первых лиц государства в санкционные списки не вносят. - Это невозможно. Но в целом - это санкционный список Порошенко. Все его дипломаты и международные советники (Елисеев в том числе), представители минских групп (Демченко), яркие представители БПП, лидеры крымских татар, вся команда президента - там".





Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.